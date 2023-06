DPOY en 2022/23, Jaren Jackson Jr. en connaît un wagon sur les manières de mettre un joueur dans sa poche, mais il en est un qu’il n’a toujours pas réussi à cerner. On le rassure, ils sont assez peu – ZÉRO – à être parvenu à stopper Monsieur Nikola Jokic.

À l’aise en vacances, JJJ s’est rendu sur le plateau du podcast de Paul George pour parler basket, et en ce moment quand on parle basket, difficile de vé-squi le sujet Jokic. Alors est abordée la thématique du « Comment défendre Nikola Jokic ? », l’ailier-fort des Grizzlies – expert en la matière est plutôt clair. C’est un enfer absolu.

« Il fait vraiment tout sur le terrain. […] Les joueurs savent qu’ils vont recevoir la balle donc ils coupent plus, tu es perdu, il y a plus de choses à surveiller. » – Jaren Jackson Jr, à propos de Nikola Jokic

Il est peut-être là, l’aspect le plus difficile à gérer en défense sur Niko Jokic : la variété de son jeu. On a déjà assisté à ces soirées lors desquelles le Serbe décide de prendre dix fois moins de tirs, et de – rien qu’avec sa vision et sa qualité de passe – transformer n’importe lequel de ses coéquipiers en superstar. Aaron Gordon en Charles Barkley, par exemple. Une fois la balle dans les mains de la poupée des Balkans, chaque role player devient une menace et les options offensives sont démultipliées. Un enfer, on vous dit.

POV: this is what it’s like guarding Jokic as a DPOY 👁 pic.twitter.com/JxmW3o1j8o

— Podcast P with Paul George (@PodcastPShow) June 7, 2023

L’ancien de Michigan State enchaîne sur la manière de défendre directement le double MVP. Y’a pas à dire, ça a l’air compliqué. Hook shots, passes aveugles, post-up, écrans… le Joker fait littéralement tout ce qu’on peut faire sur un parquet. Le pire, et qui est très visible en tant que spectateur, c’est que même quand tu penses l’avoir eu, bah tu l’as pas vraiment eu.

« Et quand tu penses enfin l’avoir eu… C’est un panier à 3-points, tu vois le shoot arqué et tu sais qu’il va rentrer. Je ne l’ai jamais vu rater un tir contre nous, ils tombent tous dedans. Il n’a même pas l’air de forcer »

C’est pas qu’on s’y attendait pas, mais ce genre d’éloges venus d’un Défenseur de l’Année, ça dit tout de la panoplie technique du 41e choix de la Draft 2014. Pour lui, tout paraît facile, tout est évident. Pourquoi forcer ses stats quand on peut laisser le talent parler ? Comme le dit le Grizzly, le Joker ne donne jamais l’impression de forcer, ni même de faire un effort sur le terrain. Ton daron qui te battait au ping-pong tout en sifflant une bière ? C’est exactement la même idée, sauf que lui le fait face aux tous meilleurs athlètes de sa discipline, au plus haut niveau possible.

Source : Podcast P with Paul George