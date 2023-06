Ismaël Kamagate vers l’Olimpia Milan : Denver ou l’Euroleague la saison prochaine, y’a pire comme plan

Alors que les Nuggets ne sont plus qu’à deux victoires de décrocher le premier titre de leur histoire, Ismael Kamagate – intérieur français dont la franchise du Colorado détient les « droits » – aurait déjà paraphé son départ à Milan.

Page bien tournée à Paris.

Au lendemain de l’annonce du départ de Juhann Begarin pour le club rival de Nanterre, Luca D’Alessandro – un insider du basket européen – informe que le transfert d’Ismael Kamagate à l’Olimpia Milan serait déjà acté. Voici pourtant ce que disait Michael Malone, l’entraîneur des Denver Nuggets, aux micros de BeIN Sports il y a deux jours.

« Ismaël Kamagate devrait être avec nous cet été et la saison prochaine. Il a passé la Summer League à Las Vegas avec nous l’été dernier, j’ai passé pas mal de temps avec lui. Nous avons envoyé un membre de notre staff toute l’année à Paris pour être à ses côtés. Nous avons eu des nouvelles toutes les semaines. C’est un bon gars, il a énormément de potentiel. Il est rapide, grand, athlétique… Il peut prendre des rebonds, contrer. On attend beaucoup de lui à l’avenir »

Zut, petit imbroglio. Le Défenseur de l’année 2022 du championnat de France jouera-t-il en Euroleague ou en NBA la saison prochaine ? Tout dépend des clauses inclues dans son contrat. Quelle durée ? Luca D’Alessandro mentionne un accord de deux saisons. A-t-il le droit de se faire la malle s’il est appelé par Denver ? En ce point les infos manquent encore, mais au-delà de l’étroite réflexion du « Oh non Kamagate ne va pas en NBA », cette signature est une superbe nouvelle pour l’intérieur de 2m11. Se retrouver sous les ordres du légendaire Ettore Messina à seulement 22 ans est d’excellente augure pour la suite. Au mieux le technicien italien lui permettra de rejoindre Nikola Jokic à Denver sur le court terme, au pire il en fera l’un des meilleurs protecteurs de cercle d’Europe. Pour le Paris Basket, c’est plus embêtant : Nadir Hifi a signé mais le reste du young core s’en va. L’équipe de la capitale investira la nouvelle Adidas Arena en février 2023 (8000 places) et serait bien inspirée de pondre un mercato XXL afin de se donner les moyens de ses ambitions. C’est-à-dire ? L’Euroleague dans une saison ou deux, entre autres.