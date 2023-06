Alors que beaucoup prédisait une faible audience pour ces Finales NBA 2023, l’ultime série entre Denver et Miami attire presque autant d’audimat que le record d’affluence de l’année dernière entre les Warriors et les Celtics. Qui a dit que ces Finales ne seraient pas passionnantes ?

Eh oui, on peut parfois avoir tendance à l’oublier lorsqu’on s’extasie sur des highlights mais la NBA reste avant tout un business. L’affluence de ses téléspectateurs est donc un élément primordial à la santé financière de la ligue. Avec des Nuggets qui franchissent pour la première fois de leur histoire la porte des finales de Conférence Ouest, et Miami qui termine 8ème de l’Est en saison régulière, il y avait de quoi prédire que les audiences avoisinent des normes inférieures.

Si on prend comme exemple le Game 3 dominé par Denver, l’audience a atteint un pic de 12,39 millions de téléspectateurs sur ABC : une baisse de seulement 3% par rapport à l’audience historique de l’année dernière. Il faut savoir qu’aucun match des Finales de cette année n’a dépassé cette baisse de 3%. Maintenant si on rembobine pour examiner l’intérêt des Game 3 des Finales sur les dernières années, on retrouve sans surprise les Finales d’octobre 2020 à la dernière place dû à la COVID : 6,08 millions de téléspectateurs. Et si on fait abstraction de la crise sanitaire, il faut remonter à 2007 pour avoir l’audience la plus faible depuis les années 2000 avec 9,49 millions de téléspectateurs.

Bref pas mal de chiffres pour retenir quoi au final ? Que la NBA est en plein essor d’affluence, malgré le manque de hype qui pouvait se faire ressentir en début de série. Certes il n’y a pas de Lebron James ou de Stephen Curry sur les parquets mais bien deux équipes qui, malgré le fait qu’elles ne cherchent pas la lumière, restent des pointures en termes de spectacle et de niveau de jeu. Ces Finales NBA sont également une porte ouverture vers l’écriture de nouvelles histoires, vers la découvertes de nouveaux joueurs qui ne brillaient pas autant avant d’atteindre ce stade de la compétition. Nikola Jokic en est un bon exemple : le fait qu’il joue aux Denver Nuggets n’a pas arrangé la popularisation de son jeu si spectaculaire pour le grand public. Et lorsqu’on voit les chiffres concernant les highlights de Jokic sur les 30 derniers jours, on ne peut que vérifier ce phénomène :

Last season, Nikola Jokić was ranked 18 among all players in video views on NBA social media platforms.

This regular season, he rose to no. 9.

Over the last 30 days, he leads the league in social media video views with 316 million. pic.twitter.com/h4SRHUEpd1

— NBA Communications (@NBAPR) June 6, 2023

Soit la NBA a gagné une affluence de dingue l’année dernière au point de compenser le supposé manque d’intérêt pour cette série, soit ce Denver-Miami est bel et bien une série attrayante qui ramène du monde devant sa télé. En tout cas lorsqu’on voit le niveau de jeu proposé par les deux équipes, on ne peut que penser que ces Finales soient bel et bien un cadeau pour les consommateurs de NBA, et les chiffres le confirment !

Source : NBA Press Relations