Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce vendredi 9 juin, les Finales NBA entre les Denver Nuggets et le Miami Heat continuent avec le Game 4 en Floride. Voilà qui nous donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

2h30 : Heat (2,40) – Nuggets (1,64)

POUR LES NOUVEAUX INSCRITS, LES COTES DES FINALES SONT DOUBLEES !

Profitez de cotes doublées pendant les Finales NBA chez ParionsSport en Ligne : Victoire de Denver à 3,32 ou Victoire de Miami à 4,70 pour le Game 4 de ce soir !

Faites partie des 1 000 premiers nouveaux inscrits pour profiter de cette offre exceptionnelle pour réaliser votre premier pari sur le match. Saisissez le code NBAX2 lors de votre inscription (dans le module “ajoutez un code promo” à la dernière étape du formulaire), puis réalisez le pari de votre choix sur le match. Votre cote sera alors doublée et vous remporterez alors deux fois + de gains !

Je double mes gains.

LE PARI QU’ON SENT BIEN

Victoire de Miami face à Denver (2,40) : le Heat est mené 2-1, le Heat joue à domicile, le Heat doit gagner. L’équation est très simple pour les hommes d’Erik Spoelstra, qui voudront réagir après la défaite à la maison du Game 3. Jimmy Butler l’a annoncé, il “sera meilleur” ce soir. On peut également s’attendre à une équipe de Miami bien plus focus qu’il y a deux jours, et évoluant avec plus d’intensité. Le Heat a l’habitude de bien répondre face à l’adversité et le quatrième match de ce soir est une nouvelle opportunité pour Miami de prouver sa résilience. Certes, le duo Nikola Jokic – Jamal Murray représente un très gros problème pour le Heat, mais Coach Spo – roi de l’ajustement – va trouver un moyen pour guider son équipe vers la victoire.

UNE PETITE FOLIE POUR ACCOMPAGNER ?

Bam Adebayo termine à 20pts ou +, 10rbds ou +, 3passes ou + (3,00) : même si le Heat est mené face à Denver, Bam Adebayo réalise une belle série. Ses stats sur les Finales NBA ? 23 points, 13 rebonds et 4 passes de moyenne, une production qu’il est capable de conserver selon nous. Alors pourquoi pas miser dessus ce soir ?

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

Pariez sur la NBA avec ParionsSport en Ligne