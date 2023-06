Place au récap du jour made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Petit trade de début d’été entre les Nuggets et le Thunder : Denver reçoit le premier tour de Draft le moins favorable du Thunder en 2024, le 37e choix de la Draft 2023 et un second tour de Draft en 2024. Oklahoma reçoit… un premier tour de Draft protégé en 2029. Choix qui aura de la valeur plus tard, alors qu’à l’instant T, le Thunder ne peut pas signer tous les jours draftés. Il fallait bien se séparer d’un peu de choix : les moins désirables, sans doute.

NBA Finals trade: The Denver Nuggets are acquiring the least favorable of Oklahoma City’s first-round picks in 2024, the 37th pick in the 2023 draft and 2024 second-round pick for a protected 2029 first-round, sources tell ESPN.

Nadir Hifi s’est montré à son avantage avec la team Eurocamp 2 ! Des highlights d’un joueur professionnel parmi les amateurs, une journée de plus au boulot.

Quelle séquence complètement folle de Nadir Hifi qui est en feu ! 🥵@ParisBasketball x @NadirHifi

💎 #PurBasketball #AdidasBasketball #AdidasEurocamp pic.twitter.com/4uxLDd2eaW

