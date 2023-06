Après un Game 1 impactant, Michael Porter Jr. est tombé dans le dur en termes d’adresse extérieure. Le shooteur de Denver garde confiance en lui et dispose toujours de celle de son coach (le contraire serait étonnant). Pour autant, il va falloir régler la mire avant que l’adversaire ne se réveille. Traduction, avant que Jimmy Butler ne pose 50 points.

Dans ces Finales NBA entre les Nuggets et le Heat, pas mal de joueurs sont en galère sur ce début de série. Mais s’il y en a bien un qui sort du lot, c’est le poste 3 de Denver : Michael Porter Jr. Alors, à quel point faut-il s’inquiéter dans ce timing réduit que sont les Finales NBA ? Pour Michael Malone, la réponse est toute trouvée.

« Nous croyons en Michael. C’est notre ailier titulaire. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il va faire un très grand match et qu’il va nous aider à gagner ce championnat. »

Entre Michael, on se sert les coudes apparemment. Et c’est bien normal lorsqu’on connait le rôle majeur que MPJ peut avoir dans cette série de Playoffs. Rien que par sa taille, l’ailier de Denver peut embêter pas mal les Floridiens au rebond (treize prises dans le Game 1). Et lorsqu’on connait cet avantage de taille que Denver cherche à conserver contre Miami, amoindrir significativement son temps de jeu semble insensé.

Mais le réel problème avec MPJ reste son tir extérieur. Maladroit depuis le Game 1, Michael Porter cumule un 3/19 du parking depuis le début des Finales NBA… Même si Denver a surtout concentré son attaque vers l’intérieur lors du Game 3, conserver des shooteurs fiables à 3-points pour sanctionner est primordial au système offensif. Alors forcément, lorsqu’on interroge le principal concerné, il n’y a pas de quoi s’inquiéter :

« Je manque juste de réussite, vous voyez ce que je veux dire ? Parfois, la balle ne rentre pas. Je pense que beaucoup de tirs étaient à portée de main, mais je les ai manqués. » – Michael Porter Jr.

Réponse logique de Michael Porter qui pointe du doigt les potentiels passages à vide que tout shooteur traverse au cours de sa carrière. Sauf que là, les Finales NBA n’attendent pas, et si on rajoute son niveau défensif parfois très approximatif, il est clair qu’MPJ pourrait se faire gratter des minutes dans la rotation par Christian Braun par exemple, qui sort d’un Game 3 remarquable. Au final, même si dans les faits c’est le cas, est-ce qu’on ne devrait pas rester patient avec MPJ lorsqu’on connait ses capacités à prendre feu en 14 secondes ? N’est-ce pas lui manquer de respect de reconsidérer sa capacité à pouvoir rentrer des tirs ? Pour Michael Malone, certains ont la mémoire courte.

« Je pense que beaucoup de gens sont rapides pour renvoyer les gens, Michael Porter ne rentre pas ses tirs en ce moment, et nous savons qu’il est un grand tireur. » – Michael Malone

Garder confiance en son ailier semble être l’option choisie le coach, et c’est plutôt logique lorsqu’on voit le peu d’alternatives à sa titularisation, ainsi que son avantage de taille dans cette confrontation avec Miami. Affaire à suivre donc, mais il vaudrait mieux que Michael Porter Jr. retrouve son adresse pour aider Denver à finir le travail sereinement.

Source texte : ESPN