Nikola Jokic et Joel Embiid nommés Joueurs du mois de janvier en NBA : vous êtes bien en 2022, l’ère du pivot monstrueux

Février vient de démarrer et la NBA dévoile donc tout logiquement ses récompenses pour le mois de janvier. Après les Rookies du mois, place aux meilleurs joueurs des quatre dernières semaines et vous n’allez jamais nous croire, mais Nikola Jokic et Joel Embiid ont raflé la mise.

Alors ça, franchement, on ne l’avait pas vu venir. Nikola Jokic et Joel Embiid élus joueurs du mois, la surprise est absolument énorme. Bon allez, on arrête l’ironie à deux balles et on vous rappelle à quel point les deux monstres des raquettes ont dominé la planète NBA pendant le mois de janvier. 16 matchs joués pour le Joker, qui a lâché des stats de 26,6 points, 13,3 rebonds, 9 passes décisives et 1,4 contre à 60% de réussite au tir dont 43% du parking et 88% depuis la ligne des lancers-francs. C’est simple, le pivot des Nuggets est en route pour réaliser la meilleure saison all-time au niveau du Player Efficiency Rating (33,51 à l’heure de ces lignes !) et a même rejoint Kareem Abdul-Jabbar en devenant le premier joueur depuis KAJ en 1976 à finir un mois en 400 points – 200 rebonds – 100 assists. En fait, on ne connaît qu’un joueur (allez, peut-être deux avec Giannis) évoluant à un niveau aussi élevé que celui de Jokic aujourd’hui : Joel Embiid. Pendant que Nikola faisait ses dingueries à l’Ouest, Jojo a tout détruit sur son passage à l’Est et réalise ainsi le doublé après avoir déjà été élu meilleur joueur du mois de décembre : 14 matchs joués en janvier, 34 points (54,2% au tir et 80,9% aux lancers-francs), 10,8 rebonds, 5,1 assists et 1,5 contre de moyenne, tout ça en seulement… 32,1 minutes par match, bref le mec est beaucoup trop facile et surtout beaucoup trop flippant. Pas de doute, ces deux-là méritent leur petite récompense.

Car en plus de leurs immenses exploits individuels, Nikola Jokic et Joel Embiid ont su porter leur team vers le succès dans des conditions pas vraiment optimales. Le premier a emmené les Nuggets vers un bilan de 11 victoires – 5 défaites en janvier alors que Jamal Murray et Michael Porter Jr. squattent toujours l’infirmerie. Résultat, la bande au Joker affiche désormais un bilan global de 28 victoires pour 22 défaites et a réintégré le Top 6 de la Conférence Ouest. Quant à Jojo, c’est carrément à la deuxième place de l’Est qu’il a réussi à porter les Sixers malgré un Ben Simmons toujours absent. C’est allé tellement vite qu’on ne s’en rend pas forcément compte mais Philadelphie est bien le dauphin de Chicago au 2 février 2022 avec un bilan global de 31 succès pour 19 revers. Une ascension spectaculaire qui s’explique par cette superbe dynamique de 11 victoires en 14 matchs pour bien démarrer l’année. Alors clairement, y’a aucune discussion possible aujourd’hui sur ces trophées de Joueurs du mois, la vraie discussion c’est celle qui concerne la course au MVP. Comme un symbole, Embiid et Jokic sont aujourd’hui aux deux premières places de notre Ranking, avec un petit avantage pour le Camerounais grâce au bilan collectif. Et si ces deux-là continuent leurs dingueries tout en enchaînant les wins, on pourrait bien se diriger vers une bataille à deux en fin de saison. Juste pour info, en parlant de bataille, Joel et Niko se croiseront le 14 mars prochain sur le parquet des Sixers, un match à entourer en rouge sur le calendrier.

Nikola Jokic et Joel Embiid élus Joueurs du mois de janvier en NBA, voilà le genre de nouvelle qui ne surprendra absolument personne. Les deux ont été tellement monstrueux que tout autre choix aurait été un choix très contestable, et on dit ça sans manquer de respect aux autres stars qui ont brillé ces dernières semaines…

Source texte : NBA