Joel Embiid a marqué 170 points en… 129 minutes sur ses 4 derniers matchs : si ça devient un peu trop facile Jojo, faut le dire hein

« Exceptionnel », « monstrueux », « inarrêtable », « injouable »… les superlatifs pour qualifier Joel Embiid sont nombreux mais ils deviennent presque insuffisants tellement le pivot des Sixers détruit absolument tout sur son passage en ce moment. Pour mieux se rendre compte de la domination du bonhomme, une seule stat suffit.

C’est ESPN Stats & Info qui a balancé la dinguerie après le nouveau carton de Joel Embiid lors de sa dernière sortie face aux Pelicans. 170 points en 129 minutes ! On répète, 170 points en 129 minutes ! Déjà, le premier total est faramineux : 50 unités contre Orlando, 40 face aux Clippers, 38 sur le parquet des Spurs et enfin 42 contre la Nouvelle-Orléans. En moyenne, ça donne du 42,5. Fait chaud là non ? Soir après soir, Jojo enchaîne les cartons et rien ni personne ne semble capable de le ralentir aujourd’hui. De plus en plus, son nom se retrouve mentionné dans la course au MVP aux côtés de Nikola Jokic ou encore Giannis Antetokounmpo. Mais le plus fou dans tout ça, c’est qu’il tourne à peine à 32 minutes par soir sur ces quatre rencontres. Les 50 pions marqués en seulement 27 minutes contre Orlando symbolisent l’incroyable productivité d’Embiid mais sachez que son total de points a toujours surpassé son total de minutes sur chacun de ses quatre derniers matchs. Comme l’indique ESPN, on est sur du 1,32 point marqué par minute jouée, le genre de stat qui fait clairement bugger notre cerveau. Alors oui, c’est peut-être un poil capillotracté et si vous êtes au bord de l’overdose avec tous ces chiffres, on peut le comprendre. Mais quand même, il faut se rendre compte que Jojo est en train de faire du Wilt Chamberlain en 2022, et ce chiffre est peut-être le plus significatif de tous. On a un peu l’impression d’être dans le mode myplayer de 2K en difficulté rookie. Trop facile, presque ennuyant même.

Avec ses explosions offensives récentes, Joel Embiid est monté sur le podium des meilleurs scoreurs NBA avec 29 points par match (meilleure moyenne en carrière), derrière LeBron James (29,1) et Kevin Durant (29,3). La différence, c’est que les deux premiers tournent à plus de 36 minutes de moyenne tandis que Jojo est en dessous des 33. En plus de ça, comme vous pouvez l’imaginer, il dépoussière les livres d’histoire, des Sixers évidemment mais aussi de la NBA. Embiid en est désormais à 15 matchs consécutifs avec au moins 25 points marqués, exploit réalisé uniquement par Allen Iverson sous un maillot des Sixers. Il est aussi devenu le premier joueur de l’histoire de Philly à enchaîner quatre matchs en 38 points – 12 rebonds minimum. Enfin, avec quatre perfs consécutifs à au moins 35 points – 10 rebonds, il a rejoint Shaquille O’Neal et Anthony Davis tout en s’approchant très sérieusement du record NBA de Karl Malone, qui est de cinq matchs de suite en 35-10. Du très beau monde, et quelque chose nous dit qu’Embiid ne va pas s’arrêter là. Les prochaines victimes potentielles du Camerounais ? Lakers, Kings, Grizzlies, Wizards, qui tremblent probablement déjà à l’idée d’affronter ce monstre des raquettes qui n’a absolument aucune pitié pour ses adversaires en ce moment.

Ce qu’est en train de faire Joel Embiid, ça sort tout droit d’un jeu vidéo. Et si tous ces chiffres symbolisent parfaitement la domination actuelle de Jojo dans les raquettes NBA, ils n’ont tout simplement aucun sens.

