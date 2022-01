Michael Jordan et Scottie Pippen ne se parlent plus : « Je crois que c’est fini » confie Charles Oakley

« Les garçons… » dirait Hermione Granger. Berceuse de toute une génération orange, la liaison entre Scottie Pippen et Michael Jordan semble aujourd’hui au point mort. Quand ces deux-là ne se parlent plus, les États du monde entier stoppent leurs pourparlers, le dialogue est brisé. Larme à l’œil, on débrief.

Non, Michael Jordan n’était pas le coéquipier idéal. Oui, Scottie Pippen a mal vécu certains maux qu’un rôle de l’ombre inflige. Une dynastie est un peu comme une centrale nucléaire. En surface, beaucoup de résultats qu’une alternative ne peut pas offrir, mais sous quelques cartons, un poisson à trois yeux qui parle couramment le hongrois. Les traces laissées par le succès sont irréversibles, dans un sens comme parfois dans l’autre. Les six bannières de champion remportées par Chicago – toutes sous l’ère du binôme Michael Jordan & Scottie Pippen – flottent en haut de l’United Center. Elles ne bougeront pas. Le sens commun que l’on attribue à l’époque des Bulls 90’s déborde de nostalgie, comme si les victoires sportives n’avaient enfanté que de bons moments. Une vingtaine d’années plus tard, la relation entre Michael Jordan et Scottie Pippen déconstruit cette idée. Leurs récents désaccords quant à la narration de The Last Dance ont complètement brisé ce lien noué par le succès. Invité sur le podcast de Bill Simmons, Charles Oakley a partagé le vestiaire des deux hommes pendant la saison 1987-88. Il est aujourd’hui très ami avec l’un comme l’autre. À la question « Est-ce que tu penses qu’ils parlent encore ou pas ? » posée par Bill Simmons, l’ancien des Bulls a répondu « non, je pense que c’est fini ».

« Non, je pense que c’est fini. Ce n’était pas génial dès le départ. » – Charles Oakley, sur la relation entre Scottie Pippen et Michael Jordan

Charles Oakley with your 2022 MJ-Scottie friendship update. Spoiler: it’s not good.pic.twitter.com/OKM5UXdlpS — Bill Simmons (@BillSimmons) January 26, 2022

La seule certitude dans cette affaire, c’est que Pippen n’envisage probablement pas d’intégrer le front office des Hornets, sur le court comme le très long terme. Comme le révèle Charles Oakley, lorsque ce jeune poste 3 a débarqué dans l’Illinois à l’été 87, tout n’était pas rose entre lui et Michael Jordan. À moins que Scottie nous ponde un « The True Last Dance », le contenu et la forme de leurs embrouilles resteront tus. Simple guerre d’egos, ou vraie guerre du pouvoir tah Gérard Depardieu dans la série Marseille ? Comme quoi, les belles histoire ne se façonnent pas toutes dans l’euphorie façon Adil Rami et l’extincteur. Si un extincteur débarque dans cette histoire, il servira seulement à éteindre l’allumette craquée par Scottie au fond du jardin de Michael. Coup de vice punitif pour Jojo, qui avait saboté la tondeuse à gazon de Pippen la veille.

Quand on est né dans les années 60, pas de blocages sur Insta, on ne se parle tout simplement plus. Ceci dit, il vaut mieux ça qu’une embrouille qui prend le monopole de la presse avec chaque jour une punch’ sur fond d’alcool. « Ouai je suis sûr de moi ouai, Michael tournerait à 14 points par match aujourd’hui. Un Lonnie Walker bis. ». Tout doux, Scottie.