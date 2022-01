Devin Booker mérite d’être titulaire au All-Star Game selon Monty Williams : « C’est ridicule qu’il ait aussi peu de votes »

Auteur d’une nouvelle dinguerie la nuit dernière sur le parquet du Jazz et récemment nommé joueur de la semaine à l’Ouest, Devin Booker continue sa montée en puissance alors que le All-Star Game se rapproche lentement mais sûrement. Cependant, quand on regarde le classement des votes pour le match des étoiles, Book arrive à peine à intégrer le Top 10 des guards et ça, ce n’est pas du tout du goût de son coach.

Lors du dernier checkpoint des votes pour le All-Star Game jeudi dernier, pas moins de neuf arrières se situaient devant Devin Booker au nombre total de votes sur les deux conférences. Neuf ! Vous voulez la liste ? Stephen Curry, Ja Morant, Luka Doncic, Klay Thompson à l’Ouest, DeMar DeRozan, Trae Young, Zach LaVine, James Harden, LaMelo Ball à l’Est. Tous ces gars-là possédaient un total de voix plus élevé que la star des Suns, limitée à 867 222 votes. Si certains parmi cette liste méritent clairement leur place dans les hauteurs du classement, il ne fait aucun doute que Booker mérite lui plus de reconnaissance en vue du All-Star Game. Celui qui a plusieurs fois été boudé par le passé à cause notamment des résultats claqués des Suns nous propose cette année une campagne en 25 points (44,2% au tir, 37,7% du parking, 86,1% aux lancers-francs), 5,6 rebonds, 4,4 passes et 1 interception de moyenne, tout ça au sein d’une équipe des Suns qui marche sur la concurrence (38 victoires, 9 défaites, meilleur bilan NBA). Autant dire qu’il coche plein de cases et même s’il évolue au milieu d’un collectif ultra solide et guidé par le maestro Chris Paul, Booker reste l’option offensive numéro un de la meilleure équipe NBA. Juste pour rappel, le copain de Kendall Jenner a planté 43 pions au Jazz la nuit dernière, dix jours après avoir explosé face aux Spurs avec 48 points lors du MLK Day. Booker tourne à plus de 28 unités de moyenne depuis le début de l’année 2022 et a même reçu les louanges d’un certain Rudy Gobert pour son investissement défensif. Pour toutes ces raisons, le coach de Phoenix Monty Williams a du mal à comprendre le résultat des votes pour le All-Star Game, qu’il juge « ridicule » (via azcentral).

« Quand je vois ce qu’il a réalisé récemment, je me marre en voyant le nombre de votes et tous ces gars qui sont au-dessus de lui. C’est ridicule. Avec sa production récente et même depuis le début de saison, ainsi que notre nombre de victoires, il devrait être titulaire au All-Star Game. »

Titulaire, carrément ! On n’ira peut-être pas jusque-là sachant que Ja Morant est limite un candidat MVP et que Stephen Curry joue toujours au basket (même s’il préfère le lancer de briques en ce moment). Mais on comprend le fond du message et on imagine que Devin Booker apprécie le soutien de son coach, bien qu’il assure avoir dépassé le stade des pleurnicheries à ce stade de sa carrière. Si vous vous demandez pourquoi Book n’est aujourd’hui que cinquième des votes chez les guards à l’Ouest et dixième toutes conférences confondues, c’est probablement parce qu’il évolue au sein d’une équipe de Phoenix dont les médias ne parlent finalement pas beaucoup malgré leur succès actuel : pas de drama, pas le plus gros marché en NBA, pas la franchise la plus hype de la Ligue… voici quelques-uns des éléments qui jouent sans doute en sa défaveur. On le sait, les votes pour le All-Star Game, c’est avant tout un concours de popularité. Quand on voit qu’Andrew Wiggins est sur le podium des forwards à l’Ouest et que Klay Thompson a récolté plus de voix que Booker en ratant l’ensemble de la première partie de saison, on se rend compte de l’impact que peut avoir un marché comme celui de San Francisco, et de l’importance d’avoir une grosse fanbase comme celle des Warriors. Et puis enfin, Devin Booker, même s’il a une place à part dans le cœur des puristes du jeu offensif, il n’est pas le joueur le plus spectaculaire du monde non plus. Le scoreur des Suns est bien plus réputé pour sa capacité à faire du Kobe à mi-distance qu’à claquer des posters. Et ça, ça joue aussi, qu’on le veuille ou non.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, à 1h30 du matin, les titulaires pour le All-Star Game seront officiellement annoncés. Quels sont les deux joueurs qui sortiront sur le backcourt de l’Ouest après mélange du vote des fans (50%), joueurs (25%) et médias (25%) ? Désolé Devin, désolé Monty, mais on serait quand même très surpris de ne pas voir Stephen Curry et Ja Morant.

Source texte : azcentral