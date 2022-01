Le Mercato de la TrashTalk Fantasy League fermera ses portes le 10 février 2022 : les retardataires, c’est l’heure de rejoindre une équipe !

Qui dit trade deadline à l’approche dit fin de Mercato en TrashTalk Fantasy League ! Et qui dit TTFL dit grosse préparation du dernier virage de la saison régulière, avec des règles bien précises. Si vous n’avez toujours pas d’équipe, à vous d’en créer ou d’en rejoindre une jusqu’au 10 février. Si vous êtes déjà en équipe et que vous souhaitez bouger, voici les infos à savoir !

Si la TTFL passionne toujours autant de joueurs avec une nouvelle saison qui a apporté son lot de dingueries et de health and safety protocol, c’est surtout en équipe que le niveau d’excitation est devenu proche de l’incontrôlable, avec une bataille tout simplement épique au quotidien. Les meilleurs armées de 10 joueurs se sont taclées pendant déjà près de 3 mois, avec des Playoffs incroyables à venir, et les stratégies s’enchaînent lors de réunions tendues chaque semaine. Qui prend LeBron ? Tu gardes Morant ? Je fonce sur Giannis, n’oubliez pas de tous vous mettre sur Doncic ce soir ! Pour assurer cette saison, la TTFL compte évidemment sur vous tous les jours, et sur les incollables du TTFLab. À suivre si ce n’est pas déjà fait ! Avec des tableaux recap quotidiens, des mises à jour de blessures, de scores, des bons conseils et une merveilleuse disponibilité auprès de la commu, ne pas les suivre c’est ne pas capter toute la folie de la TrashTalk Fantasy League. Dès que c’est fait, on peut passer à la suite ci-dessous.

JE SUIS DÉJÀ UN JOUEUR DE TTFL : VOICI LES NOUVEAUTÉS

Le Mercato 2021-22 a ouvert ses portes le 19 octobre 2021.

Le Mercato 2021-22 fermera ses portes le 10 février 2022 à 23h59.

Une fois cette date passée, vous ne pourrez plus changer d’équipe en cours de saison régulière.

Si vous quittez votre équipe, vous laisserez votre total de points à l’équipe dans laquelle vous avez joué, afin de ne pas créer de superteams qui explosent le classement en deux recrutements.

Si vous recrutez de nouveaux joueurs, ils arriveront sans leurs points accumulés jusqu’ici, mais ils apporteront leur savoir et leur nez fin pour le reste de la saison régulière.

Les rassemblements de dernière minute sont donc autorisés, mais ils ne procurent aucun avantage immédiat au classement puisque les nouveaux membres d’une équipe démarrent dans leur nouvelle équipe avec 0 points.

Les nouveaux joueurs de la TTFL arrivant après le 10 février ne pourront pas rejoindre une équipe. Ils pourront cependant le faire avant les Playoffs, avec un Mercato dédié aux quelques jours séparant la fin de la saison régulière et le 1er tour des Playoffs. Pour rappel, il n’y a pas de TTFL pendant le Playin Tournament.

JE SUIS UN NOUVEAU JOUEUR DE TTFL : COMMENT FAIRE ?

Bienvenue sur la TTFL en équipe ! Le meilleur jeu au monde, croyez-nous sur parole. Pour découvrir de nouveaux joueurs et intégrer une équipe, voici la méthode à suivre.

Une fois l’équipe intégrée, c’est à l’administrateur de l’équipe de choisir s’il souhaite vous conserver.

Si vous êtes l’administrateur de votre équipe, dans le cas où un joueur intègre votre équipe mais que vous ne le souhaitez pas, vous pouvez le bannir.

Dans le cas où un joueur intègre votre équipe et que vous êtes satisfaits, c’est à vous de défoncer la concurrence en cartonnant et en communiquant tous les soirs !

Bien évidemment, nous resterons à disposition sur les réseaux sociaux pour discuter avec vous, et faire en sorte que la saison soit parfaite dans chaque équipe. Nouveaux joueurs, profitez également de notre communauté en posant des questions à ceux et celles qui jouent déjà à la TTFL depuis longtemps. Anciens joueurs, merci de bien intégrer les nouvelles données du Mercato pour ne pas être surpris le 11 février. Nous prendrons les prochaines semaines pour interagir avec vous et faire en sorte que la fin de saison se déroule comme il faut.

En souhaitant un bon Mercato à tout le monde, vous avez désormais jusqu’au 10 février pour prendre part aux classements 2021-22 de la TrashTalk Fantasy League par équipe ! Ensuite, on se retrouvera en fin de saison régulière pour un nouveau Mercato (pas de TTFL lors du Playin Tournament), jusqu’au 1er match des Playoffs 2022 !