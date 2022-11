Le Pick de la Muerte, c’est le défi qui vient pimenter la saison de TrashTalk Fantasy League. Le concept est simple, une fois par mois et à un jour complètement aléatoire, la TTFL bascule en mode… PICK DE LA MUERTE. Autrement dit ? Tous les joueurs et joueuses qui feront le best pick de la soirée participeront automatiquement à un tirage au sort pour gagner un giga cadeau gracieusement offert par Tarmak, la marque basket de Décathlon ! La première édition de l’année avait justement lieu hier et on va découvrir tout de suite qui va repartir avec sa paire de chaussures Tarmak SE900 NBA. C’est parti !

Avant de pouvoir penser au best pick, il a d’abord fallu esquiver les carottes tendues par Zion Williamson et Dejounte Murray. Il fallait aussi avoir les yeux bien ouverts pour ne pas miser sur un joueur blessé car l’infirmerie est un lieu très à la mode pour les stars NBA en ce moment. Stephen Curry, Paul George, Jimmy Butler, Damian Lillard ou Paolo Banchero, les pièges étaient partout cette nuit !

Heureusement, d’autres joueurs ont fait le taf pour régaler les analystes TTFL les plus inspirés. Jalen Brunson a encore une fois enchanté les fans des Knicks avec ses 50 points tous ronds en TrashTalk Fantasy League. Jayson Tatum et Donovan Mitchell ont fait honneur à leur cuvée de Draft en cumulant 44 puntos chacun. SGA a poursuivi sur sa lancée (46 points) malgré la défaite à domicile contre New York et Brandon Ingram s’est régalé (55 points) face à des Warriors amoindris. Mais c’est bien Giannis Antetokounmpo qui repart avec le best pick grâce à ses 56 points TTFL dans la victoire des Bucks à domicile contre les Blazers. Félicitations à toutes celles et ceux qui ont eu le nez assez fin pour voir venir le carton du Greek Freak. Vous étiez 5851 devins à miser sur le double MVP la nuit dernière et bien vous en a pris.

🔥 C’EST L’HEURE… DU PICK DE LA MUERTE !! 🔥 Ce soir : 1 paire de chaussures Tarmak SE900 NBA du coloris de ton choix à gagner !! 🤩 1⃣ Choisis un joueur en #TTFL

2⃣ Fais le best pick TOUS ceux qui font best pick participent au tirage au sort !! ➡️ https://t.co/ftE1dWbyXA pic.twitter.com/s5LA2K6PlM — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 21, 2022

# LE VAINQUEUR DU PICK DE LA MUERTE DE NOVEMBRE 2022

Dernière étape de ce nouveau défi du Pick de la Muerte, le tirage au sort ! Le règlement est formel, parmi tous les best picks de la nuit, un seul joueur remportera le gros lot qui était mis en jeu par notre partenaire Tarmak à l’occasion de cette nouvelle édition du jeu, en l’occurrence 1 paire de chaussures Tarmak SE900 NBA. Nous avons donc fait le tirage au sort pour désigner le grand veinard pour qui le Black Friday a déjà commencé et c’est Macgoich qui va pouvoir compléter sa collection de sneakers avec style. Félicitations à lui !

# COMMENT RECEVOIR MON CADEAU ?

Si tu es Macgoich, ne t’inquiète pas. Nous allons te contacter prochainement par mail pour que tu puisse nous transmettre tes infos d’envoi afin de récupérer facilement et rapidement ta paire de chaussures Tarmak.

