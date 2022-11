Blessé le week-end dernier à la cheville, Ja Morant semblait parti pour rater plusieurs matchs, mais visiblement son retour pourrait arriver bien plus rapidement que prévu. Dès ce soir à Sacramento ? Pas impossible.

Alors ça, on ne l’avait pas vraiment vu venir. Alors que le franchise player de Memphis était considéré en « week-to-week » et qu’on pouvait donc s’attendre à ce qu’il rate minimum une semaine de compétition, il pourrait finalement ne rater qu’un seul match. En effet, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, il y a moyen que Morant fasse son retour dès ce mardi sur le parquet des Kings, lui qui est officiellement considéré comme « incertain » pour cette rencontre.

Ja Morant appears on the cusp of returning for Memphis. https://t.co/aBr6mDuukK — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 22, 2022

Officiellement victime d’une entorse à la cheville de niveau 1, Morant avait regardé ses copains depuis le banc à Brooklyn dimanche soir, mais les dernières nouvelles sont suffisamment rassurantes pour déjà envisager un retour. Retour qui serait le bienvenu pour une équipe de Memphis privée on le rappelle de Desmond Bane et qui évolue avec un Jaren Jackson Jr. tout juste revenu de blessure. Et d’un point de vue comptable aussi ce comeback express pourrait faire du bien car les Grizz restent quand même sur trois défaites en quatre matchs. Alors certes, ce n’est que le début de saison et ce n’est pas le moment de prendre des risques avec ses meilleurs joueurs, mais voir Dillon Brooks prendre 30 shoots dans un match ça pique un peu les yeux quoi.

En tout cas, ce qui semble certain, c’est que l’absence de Ja Morant sera bien moins longue que ce qu’on pouvait craindre à la base. Et si jamais il est un peu short pour affronter l’équipe en forme de l’Ouest du côté de Sacramento (oui ceci n’est pas une blague), y’a de bonnes chances pour qu’il rechausse les sneakers contre les Pelicans ce vendredi.

Source texte : ESPN