TrashTalk Fantasy League : voici les 10 grands vainqueurs du Pick de la Muerte de février 2022, qui a gagné son ballon NBA ?

Le Pick de la Muerte, c’est le nouveau défi qui va venir pimenter cette saison de TrashTalk Fantasy League. Le concept est simple, une fois par mois et à un jour complètement aléatoire, la TTFL va basculer en mode… PICK DE LA MUERTE. Autrement dit ? Tous les joueurs et joueuses qui feront le best pick de la soirée participeront automatiquement à un tirage au sort pour gagner un giga cadeau gracieusement offert par ParionsSport ! La quatrième édition avait lieu pour fêter la reprise de la NBA la nuit dernière et on va découvrir tout de suite qui sont les 10 grands vainqueurs tirés au sort qui repartiront avec leur ballon NBA officiel. C’est parti !

Encore une fois, de nombreux joueurs sont tombé dans les pièges qui leurs étaient tendus cette nuit. La plus belle carotte ? Sans doute celle de Trae Young (12 points), suivi de près par Ja Morant (20 points) qui est sorti et qui nous a fait craindre le pire pendant un court moment. Il ne fallait pas non plus oublier tous les absents, à commencer par KD, Kyrie ou Chris Paul. Heureusement, il y avait aussi moyen de faire un joli jump au classement en misant sur Devin Booker qui a géré à OKC en l’absence du patron. Nikola Jokic et DeMar DeRozan se tirent toujours la bourre dans la course au trophée de MVP alors que D’Angelo Russell a sorti le bac a glaçons. Mais cette nuit, c’est bien le néo-King sur qui il fallait miser pour repartir avec le best pick grâce à ses 60 points TTFL obtenus dans la défaite face aux Nuggets. Finalement, ça valait bien la peine de se séparer de Tyrese Haliburton. En tout cas, ça fait plus de best picks pour Sacramento. On applaudit bien fort le Lituanien et toutes celles et ceux qui ont eu le nez assez fin pour prédire son carton plein. Vous étiez plus de 351 devins à miser sur le fils d’Arvydas et bien vous en a pris.

🔥C’EST L’HEURE… DU PICK DE LA MUERTE !!🔥 Ce soir en #TTFL… 10 ballons NBA officiels à gagner !! 😏 1⃣ Choisis un joueur en #TTFL

2⃣ Fais le best pick TOUS les joueurs qui feront best pick participeront au tirage au sort ! QUI SERA LE PICK DE LA MUERTE @ParionsSport ?! 💀 pic.twitter.com/d2pQCdLckU — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 24, 2022

# LES VAINQUEURS DE FÉVRIER 2022

Dernière étape de ce nouveau défi du Pick de la Muerte, le tirage au sort ! Le règlement est formel, parmi tous les best picks de la nuit, ils seront 10 à remporter le lot qui était mis en jeu par notre partenaire ParionsSport à l’occasion de cette quatrième édition, en l’occurrence un ballon NBA officiel. Nous avons donc fait le tirage au sort pour désigner les 10 petits chanceux qui vont pouvoir aborder le mois de février avec un joli cadeau, et voici sans plus attendre leur pseudo TTFL ci-dessous. Bravo à eux !

santi07 Pierrej Bakircioglu69 Kryspr0lls Lamb09 Thomas64230 Dodolagow julzmn swenm Mart33

# COMMENT RECEVOIR MON CADEAU ?

Si vous êtes dans cette liste des 10, ne vous inquiétez pas on a votre adresse mail, votre carte bleue et votre code sanguin. Vous serez donc contactés prochainement par mail, afin de nous transmettre vos infos d’envoi et que vous puissiez récupérer facilement et rapidement votre lot.

_____