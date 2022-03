Russell Westbrook et les Lakers seraient d’accord pour divorcer cet été : ok très bien, mais bonne chance pour trouver un partenaire de trade

Ce n’est un secret pour personne, l’expérience Russell Westbrook aux Lakers ressemble à un gros fiasco et on voit mal les Lakers accomplir quoi que ce soit de significatif en cette fin de saison 2021-22. La question que beaucoup d’Hexperts se posent déjà, c’est celle qui concerne l’avenir de l’équipe et notamment la situation entourant Brodie.

C’est Jake Fischer de Bleacher Report qui vient nous donner quelques indications sur la direction que pourrait prendre la franchise californienne après cette maudite saison 2021-22. L’avenir du président Rob Pelinka, les rumeurs autour de LeBron James, le cas Russell Westbrook, autant de thèmes qui sont abordés par l’insider. Justement, intéressons-nous précisément à Russ, souvent pointé du doigt pour symboliser les galères de Los Angeles cette année. Si on ne va pas revenir sur l’intégration ratée de Brodie aux Lakers et tout ce qui va avec, Jake Fischer nous indique aujourd’hui qu’il y aurait « un intérêt mutuel » entre le joueur né à Los Angeles et la franchise locale pour arrêter les frais dès cet été. Vous aussi vous la sentez cette odeur de divorce ? On savait déjà que les Lakers avaient tiré un trait sur l’expérience Westbrook, mais visiblement Russ aimerait changer d’air également. Pas forcément étonnant en soi car jouer à la maison, c’est souvent à quitte ou double. Si tout se passe comme sur des roulettes, vous êtes considéré comme un héros local. Si ça foire comme c’est le cas cette année aux Lakers, ça peut vite devenir invivable, la preuve avec Brodie qui a entendu plusieurs fois les sifflets du public de la Crypto.com Arena. Un nouveau départ (encore…) pourrait donc faire le plus grand bien à Westbrook. Alors qu’on soit clair, cela ne signifie pas que Russ fait une croix sur la saison actuelle et abandonne ses copains, ce n’est clairement pas dans l’ADN du bonhomme. Au contraire, d’après Bleacher, il aurait essayé de galvaniser les troupes avant la trêve du All-Star Weekend pour que les Lakers se remettent enfin la tête à l’endroit pour atteindre les Playoffs. C’est la preuve qu’il a toujours la tête à L.A., même si son speech ne s’est pas avéré très efficace vu les derniers résultats des hommes de Frank Vogel.

Russell Westbrook portera-t-il encore la tunique pourpre et or la saison prochaine ? Malgré les intentions des deux camps, la question reste d’actualité car transférer un joueur qui pèse 47 millions de dollars (Russ possède une player option de ce montant-là pour la campagne 2022-23), ce n’est pas ce qui a de plus facile en NBA. Pour rappel, à la trade deadline, les Lakers avaient refusé de lâcher un premier tour de draft dans les négociations entourant WB et ce pour deux raisons : la première, c’est que Rob Pelinka ne voulait pas complètement sacrifier l’avenir pour se débarrasser de Westbrook et tenter de sauver une saison de toute façon bien mal engagée. La seconde, c’est que certains dirigeants de la franchise californienne pensent que Brodie sera plus facilement transférable cet été sachant qu’il rentrera dans sa dernière année de contrat. Une équipe pourrait donc potentiellement être intéressée afin de libérer beaucoup de masse salariale en vue de la Free Agency 2023, mais on voit quand même mal les Lakers envoyer le contrat de Russ ailleurs sans devoir lâcher en plus du capital draft. On n’est pas sur NBA 2k en mode « forcer transfert » hein. En tout cas, il est clair aujourd’hui que l’avenir de Russell Westbrook dans la Grande Ligue ne se situe pas à Los Angeles, reste à voir à quel moment la collaboration entre Brodie et la franchise de sa ville natale va s’arrêter. Été 2022 ? Trade Deadline de la saison prochaine ? Free Agency 2023 ?

Autre scénario possible souligné par Bleacher Report, celui dans lequel les Lakers décident carrément de couper Westbrook et d’étendre son salaire de 47 millions sur plusieurs saisons via la stretch provision, ce qui permettra à L.A. d’avoir une marge de manœuvre plus élevée sur le marché la saison prochaine quitte à plomber un peu le salary cap pour les années futures…

