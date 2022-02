Les Lakers ne croient plus en l’expérience Russell Westbrook : trade possible avant la deadline ou RDV cet été pour mettre fin à la mascarade ?

Dans la catégorie des équipes qui déçoivent le plus cette saison, les Lakers ne sont pas loin d’être champions alors forcément, on garde un œil attentif sur la mythique franchise californienne d’ici à la NBA Trade Deadline de jeudi soir. Au sein même du front office et du vestiaire, le sentiment d’urgence est de plus en plus marqué pour réaliser des transactions, mais quelles options possèdent vraiment les Lakers pour améliorer leur roster ?

26 victoires pour 29 défaites, cinq revers sur les sept derniers matchs dont une leçon reçue de la part des Bucks mardi, une pauvre neuvième place à l’Ouest synonyme de play-in tournament… Quand les Lakers ont recruté Russell Westbrook durant l’intersaison pour former un « Big Three » avec LeBron James et Anthony Davis, ils savaient que c’était un work-in-progress. Y’avait des automatismes à construire avec pas mal de nouvelles têtes au sein de l’équipe, et on pouvait logiquement se poser des questions par rapport à l’intégration d’un Westbrook. Mais les Purple & Gold n’imaginaient clairement pas un tel scénario. Si les blessures et divers absences n’ont évidemment pas favorisé la construction d’un collectif solide et équilibré, le mal est beaucoup plus profond aujourd’hui et les Lakers eux-mêmes sont prêts à l’admettre. Si l’on en croit les sources de The Athletic et ESPN, le vestiaire californien est arrivé à la même conclusion que la plupart des spécialistes et Hexperts : même au complet, ça ne semble pas pouvoir fonctionner. Westbrook aux côtés de James et AD, ça ressemble à un sacré fail. Symbole de ce sentiment désormais dominant au sein de LA LA Land, les propos de LeBron après la défaite contre les Bucks : « Nous ne sommes pas à leur niveau. J’aurais pu vous dire ça avant le match. Est-ce qu’on peut l’atteindre ? Non ». Des mots simples mais forts de la part du « King », des mots qui tombent pile deux jours avant la NBA Trade Deadline. Traduction pour ceux qui n’auraient toujours pas compris : faut que ça bouge et rapidement.

Following their loss last night, LeBron said he doesn't think the Lakers can reach the level that the Bucks are at right now. (via @Lakers) pic.twitter.com/G0gU75T8hw — SportsCenter (@SportsCenter) February 9, 2022

Et quand on dit ça, le nom de Russell Westbrook arrive tout de suite sur la table, lui qui symbolise – que ce soit légitime ou non – la campagne claquée des Angelinos cette année. Intégration foirée, saison individuelle compliquée, relégué sur le banc en fin de match, sifflé par la Lakers Nation, déclas sur les choix de Frank Vogel… autant d’éléments qui nous laissent à penser que Brodie n’a pas vraiment d’avenir au sein de la franchise californienne, prête à passer à autre chose. Mais avec son salaire de 44 millions de dollars cette saison et une player option à 47 millions l’année prochaine, les possibilités de le bouger d’ici à demain soir ne courent pas les rues et il faudra sans doute attendre cet été – quand son contrat deviendra expirant – pour trouver une issue à cette impasse. Selon Bleacher Report cependant, un scénario dans lequel Westbrook est envoyé à Houston contre John Wall (même contrat que Russ) n’est pas à exclure si LeBron donne son feu vert. À surveiller donc.

« J’ai beaucoup bossé et j’ai gagné beaucoup de respect dans ce jeu. Je n’ai pas à atteindre un certain standard pour pouvoir jouer en fin de match. En tout cas je ne devrais pas. J’ai gagné le droit d’être sur le terrain lors des dernières minutes. » – Russell Westbrook

D’une manière plus globale, le manager général Rob Pelinka ne semble pas avoir énormément d’options à sa disposition pour tenter d’améliorer la situation actuelle des Lakers. Comme le souligne Bill Oram de The Athletic, le meilleur trade asset qu’ils possèdent est sans doute leur choix de premier tour de Draft 2027. Certes, il y a aussi du Talen Horton-Tucker mais ce dernier ne serait « pas perçu comme une cible attractive par les autres équipes ». Quant à Kendrick Nunn, seul joueur en-dehors de LeBron, AD, Russ et THT à ne pas être au salaire minimum, il n’a toujours pas joué la moindre minute avec Los Angeles cette année et ne devrait pas revenir avant le mois de mars. Alors bonne chance pour faire quelque chose avec ça. Si l’on en croit ESPN, LeBron va mettre son costume de LeGM demain pour voir avec Pelinka s’il y a moyen de trouver 2-3 moves de derrière les fagots afin de remettre les Lakers sur le droit chemin, mais on a du mal à y croire.

Les Lakers galèrent à la fois sur les parquets mais aussi en coulisses. Car si Rob Pelinka sait qu’il doit faire quelque chose pour essayer de modifier la trajectoire de cette saison qui ne va absolument nulle part, ses options semblent très limitées à quelques heures de la deadline. Alors à moins d’un miracle, on ne voit pas trop ce qui pourrait changer le destin de ces Lakers version 2021-22.

Sources texte : ESPN / The Athletic / Bleacher Report