Transfert Kings – Pacers : Domantas Sabonis rejoint Fox, clap de fin pour Haliburton ! Apéro TrashTalk

C’est le trade qui a véritablement choqué la planète NBA hier soir : les Kings ont lâché la pépite Tyrese Haliburton pour récupérer l’intérieur des Pacers Domantas Sabonis et espérer atteindre le play-in tournament. Alors forcément, fallait qu’on aborde le sujet dans un Apéro maison.

Ici-même, le lien censé accompagner toutes vos journées et toutes vos nuits.

Il y en a des choses à dire. Déjà, impossible de ne pas revenir sur cette décision des Kings de se séparer de Tyrese Haliburton, qu’on pensait quasiment intouchable malgré la présence de son nom dans certaines rumeurs. Si on savait que Sacramento voulait faire un gros coup pour se relancer dans la course au play-in tournament et essayer d’éviter le record de 16 saisons consécutives sans Playoffs, on n’imaginait pas la franchise californienne lâcher sa pépite. Mais maintenant que c’est fait, on n’a pas d’autre choix que de se projeter : De’Aaron Fox – Domantas Sabonis, ça donne quoi ? Est-ce que ce duo peut tout de même aider Sacramento à atteindre le play-in ? Vaudrait mieux car on connaît une fanbase au fond du trou actuellement. Côté Pacers par contre, la reconstruction est en marche et elle se passera donc avec Haliburton à bord, qui pourrait bien exploser dans l’Indiana.

Vous connaissez la chanson : on se trouve un fauteuil ou un endroit pour s’installer peinard, on se prend un truc à grignoter pendant l’apéro si on a faim, on commente si on veut partager son avis avec les copains. Pour le reste, on s’occupe de tout !