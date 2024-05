Les All-NBA Teams vont bientôt être annoncées. Mais comme nous savons que la patience n’est pas de mise sur cette chaîne, voici en primeur, nos équipes. La first, la second et la third ! Qui va rester sur le carreau ? Qui y est pour le première fois ? Allez, on en parle dans la joie, la bonne humeur et l’objectivité dans l’Apéro TrashTalk du jour.

Les All-NBA Teams, c’est toujours l’occasion de sortir le sel et de se faire des débats enflammés autour de la table. Comment ça untel le mérite et pas untel ? Mais lui il a porté son équipe toute la saison. Etc etc. Cette année, le choix risque d’être encore plus compliqué car les cinq ne seront pas limités aux postes des joueurs. Il sera en effet possible de voir plusieurs pivots intégrer la All-NBA First Team par exemple. Ce qui avait notamment coûté sa place à Jokic l’an passé. Le Joker, MVP 2024, sera évidemment dans le premier cinq cette saison, tout comme Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander, les autres finalistes pour le trophée du meilleur joueur. Pour les accompagner, on mise fort sur Jayson Tatum et Giannis Antetekounmpo. Quid de la lutte pour les deux autres teams ? Quel place pour les LeBron James, Kevin Durant ou encore Steph Curry ? Rudy Gobert DPOY mais privé d’une All-NBA Team ? Trop de choses à discuter.