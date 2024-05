Premier match et premiers points en WNBA pour la Française Olivia Époupa

Signée par le Lynx de Minnesota cette saison, Olivia Époupa a disputé la nuit dernière ses premières minutes en WNBA lors de la victoire de son équipe face à Seattle.

Non retenue par Jean-Aimé Toupane dans la liste des Bleues pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, Olivia Époupa se console en découvrant la Ligue de l’Oncle Sam et elle a pu faire ses premiers pas en WNBA. Laissée sur le banc lors du premier match des Lynx, la Française a joué cette nuit ses premières minutes officielles avec son nouveau club. La native de Paris a dû se contenter de 8 petites minutes, le temps de marquer 2 points (sur des lancers), prendre un rebond et faire une interception et une passes décisive. Le premier panier en carrière WNBA devra attendre.

On espère quand même que la Française pourra obtenir plus de temps de jeu par la suite, car 8 minutes dans un match qui se finit en double prolongation, ça reste peu. Comme lors du premier match, ce sont les Lynx qui se sont imposés face au Storm, Napheesa Collier a porté son équipe avec 29 points, 9 rebonds, 5 passes et 6 interceptions. Prochain match pour Olivia Époupa, vendredi prochain face au Connecticut Sun d’Alyssa Thomas.