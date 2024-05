Quelle version de Jamal Murray pour le Game 7 face aux Wolves ?

Dans la folle série qui oppose les Nuggets aux Wolves, Jamal Murray fait un peu figure de baromètre. Lors des trois victoires de Denver, il était solide. Lors des trois défaites contre Minnesota, il était à la ramasse. Quelle version de Jamal auront droit les Nuggets lors du Game 7 décisif de demain ? Cela dépendra sans doute de son état de santé.

Les chiffres sont sans appel.

Voici les stats de Jamal Murray lors des trois victoires de Denver :

24 points, 4 rebonds, 5 passes, 3 steals, 11/21 au tir

19 points, 5 rebonds, 8 passes, 2 steals, 8/17 au tir

16 points, 1 rebond, 4 passes, 1 steal, 7/14 au tir

1 shoot improbable du milieu de terrain

Stats globales : 19,7 points, 3,3 rebonds, 5,7 passes, 2 steals à 50% au tir dont 41,7% à 3-points.

Voici les stats de Jamal Murray lors des trois défaites de Denver :

17 points, 1 rebond, 4 passes à 6/14 au tir

8 points, 13 rebonds, 2 passes, 2 steals à 3/18 au tir

10 points, 2 rebonds, 5 passes, 1 steal à 4/18 au tir

1 poche de chaud jeté sur le terrain

Stats globales : 11,7 points, 5,3 rebonds, 3,6 passes, 1 steal à 26% au tir dont 26,6% à 3-points.

Jamal Murray after Game 6 in Minnesota: “Just owning the negativity, man. We played terrible. I played terrible. Own it. And let’s use that to come out in front of our home fans and play the right way.”

Quand on connaît l’importance de Jamal Murray dans le fonctionnement du collectif des Nuggets, ce n’est pas très étonnant de voir que Denver n’est pas du tout la même équipe sans un bon Jamal.

Le meneur, à travers sa relation avec Nikola Jokic et sa capacité à faire de grosses différences offensives, est un pilier de ce cinq majeur qui est habituellement si redoutable pour les adversaires. Depuis le début des Playoffs, le cinq des Nuggets (Murray, Jokic, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, Kentavious Caldwell-Pope) affiche carrément un net rating négatif (-4,4 sur 100 possessions !), alors qu’il était l’un des plus performants de la NBA en régulière (+13,6).

Clairement pas à 100% sur ces Playoffs, Jamal Murray continue d’être gêné par son mollet mais c’est surtout son coude qui inquiète désormais. Murray a en effet été touché au Game 6 sur un écran de Rudy Gobert, et n’a jamais réussi à récupérer pour trouver son rythme offensif.

“J’espère que ça ira mieux (au Game 7), pour le bien de notre équipe. J’espère qu’on pourra régler ça.” – Jamal Murray (via ESPN)

La bonne nouvelle pour Denver, c’est qu’il y a un jour de repos supplémentaire entre le Game 6 et 7, la manche décisive se jouant dimanche soir. Mais face à la redoutable défense des Wolves, dans un match à élimination, les Nuggets auront clairement besoin d’une meilleure version de Murray, blessures ou pas.

Sinon, le champion en titre pourrait se retrouver en vacance bien plus tôt que prévu.

