Luka Doncic et les Mavs peuvent valider leur billet pour le dernier carré des Playoffs dès ce soir en cas de victoire à domicile face au Thunder. Fin de série ou nouveau rebondissement ? Rendez-vous à 2h30 pour la réponse.

La série entre Mavs et Thunder nous offrira-t-elle un autre Game 7 dans les prochains jours ? Dur à dire tant les deux équipes semblent capables de tout dans cette série. Dallas a fait le plus dur en arrachant un Game 5 capital à l’extérieur dans le sillage d’un très bon Luka Doncic. Les Texans disposent à présent de deux matchs pour finir le boulot mais il vaudrait mieux pour eux y arriver dès cette nuit à la maison, au risque de devoir se coltiner le Thunder devant un public acquis à sa cause.

Quelle version de Luka Doncic cette nuit ?

Bien que toujours diminué, Luka Doncic a offert un gros match au Game 5 pour reprendre les commandes de la série. Les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas pour le Slovène, tantôt très impactant tantôt trop forceur. Chaque fois que Dallas a gagné, Lulu était dans un bon soir ou du moins il trouvait le moyen de bonifier les siens. Comme toujours chez les Mavs, lorsque Doncic va tout va mais reste à savoir si le finaliste du dernier MVP nous sortira sa meilleure copie cette nuit. À ses côtés, il pourra compter sur l’expérience d’un Kyrie Irving qui a plus de vécu en Playoffs que toute l’équipe du Thunder réunie, mais aussi un P.J. Washington qui s’est imposé comme le véritable facteur X de cette série avec 19 points et 9 rebonds de moyenne à 48% à 3-points !

Le Thunder a-t-il les armes pour revenir ?

Obligé d’aller gagner à Dallas, OKC se retrouve au pied du mur. Si Shai Gilgeous-Alexander fait le boulot comme toujours, ses copains sont plus en difficulté sur cette série. Jalen Williams ne ressemble pas au J-Dub de cette saison, Lu Dort impacte en défense mais ses problèmes d’adresse en attaque n’aident pas, Josh Giddey est lui carrément benché. OKC a de grosses difficultés à bien entourer son franchise player, avec notamment une adresse à 3-points qui ne suit pas (25% lors des deux derniers matchs..). Gordon Hayward dont on parlait comme un potentiel facteur X en Playoffs au moment de son transfert a lui totalement disparu des radars. Pour ne rien arranger, le Thunder va devoir faire face au porte bonheur de Dallas, puisque Kyrie Irving a un bilan de 13 victoires pour 0 défaites lors des matchs pour conclure une série de Playoffs. La Magie d’Uncle Drew va-t-elle envoyer SGA et ses copains en vacances dès ce samedi ?