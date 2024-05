Donovan Mitchell ou Darius Garland, les Cavs vont-ils devoir choisir ?

Alors que Donovan Mitchell a calmé les rumeurs de départ, on apprend aujourd’hui que Darius Garland pourrait demander son trade en cas de prolongation de Spida à Cleveland. Drôle de rumeur, mais analysons quand même tout ça.

Les Cavs étant désormais en vacances, place au bilan mais surtout place aux rumeurs pour la suite. Outre le futur de J.B. Bickerstaff sur le banc, c’est surtout l’avenir de Donovan Mitchell qui est au centre de l’attention dans l’Ohio. L’arrière dispose encore d’une année de contrat garantie à Cleveland mais il peut surtout tester le marché en 2025 via sa player option. Autant dire qu’une absence de prolongation cet été mettrait les Cavs dans une situation complexe.

Alors que de nombreux insiders se plaisent à envoyer Spida dans plusieurs franchises (Pelicans, Lakers, Knicks pour en citer quelques-unes), l’arrière All-Star a calmé le jeu et répété son bonheur de jouer à Cleveland ces derniers jours. Un signal extrêmement positif pour Dan Gilbert et son équipe en vue d’une prolongation mais c’est là qu’une autre rumeur arrive sur la table..

Que ce soit chez The Athletic ou chez ESPN, on s’accorde en effet à dire que Darius Garland demanderait un trade aux Cavs en cas de prolongation de Donovan Mitchell à Cleveland.

Une rumeur qui surprend, d’une part car les deux joueurs n’ont jamais montré de signaux concernant un potentiel beef. De plus, et si ces rumeurs sont avérées, Darius Garland n’arriverait clairement pas en position de force à la table des négociations.

Le meneur sort d’une saison pas franchement folle (18 points, 6,5 passes de moyenne, ses plus faibles moyennes depuis 3 ans) et il a été décevant en Playoffs, dans l’ombre de Donovan Mitchell. De surcroît, il est lié à la franchise jusqu’en 2028, ce qui fait que Cleveland est en position de force sur ce dossier.

La complexité du cas Garland / Mitchell, c’est surtout leur complémentarité sur le terrain. Les deux ont énormément besoin du ballon pour vraiment impacter. (Même s’ils sont globalement de bons shooteurs). Ils ont du mal à se relayer efficacement pour gérer le jeu des Cavs. Mitchell a clairement pris le pouvoir et Garland lui sert de bras droit, mais pas toujours avec régularité. Défensivement, aucun des deux n’est vraiment un foudre de guerre et ça peut vite être problématique en Playoffs.

Autant le dire clairement, si les Cavs doivent choisir, c’est Donovan Mitchell qui sera privilégié.

Encore une fois, on est sur de la grosse rumeur à prendre avec des encore plus grosses pincettes. Il en faut peu pour être heureux mais il en faut surtout peu pour animer la rubrique transferts. Comme certains qui imaginent déjà LeBron James de visite à Cleveland pour “scouter” Darius Garland dans l’optique d’un trade aux Lakers. Un rapprochement d’autant plus facile quand on sait que Rich Paul (agent du King) représente aussi Garland.

Si vraiment Darius Garland décidait de mettre les voiles de Cleveland, les Cavs n’auraient sans doute aucun mal à trouver des équipes intéressées. Un meneur All-Star qui n’a pas encore montré tout son potentiel, de seulement 24 ans et avec 4 ans de contrat, il y aura du monde à la porte de Koby Altman.

Source texte : The Athletic / ESPN