Alors qu’il pourra tester le marché à l’été 2025, Donovan Mitchell ne donne aucune piste sur son futur chez les Cavaliers. Selon certaines rumeurs, le parcours en Playoffs de Cleveland cette saison aura un gros impact sur la décision du joueur.

Dan Gilbert a beau afficher sa confiance sur le dossier, c’est bien Donovan Mitchell qui aura le dernier mot quant à ses envies pour son futur en NBA. On rappelle les infos de base : Spida est actuellement sous contrat avec les Cavaliers jusqu’en 2026. Petit détail qui a néanmoins son importance, la dernière année est une player option et l’arrière peut donc aller tester le marché dès 2025. Vu l’augmentation du salary cap et les perfs de Mitchell depuis son arrivée dans l’Ohio, on peut dire à coup sûr qu’il refusera son option (à hauteur de 37 millions de dollars) pour aller chercher un deal encore plus juteux.

Reste à savoir avec qui il le signera ce fameux contrat. Du côté des Cavs, on espère évidemment que le joueur prolongera dans l’Ohio. Si les dirigeants envoient des signaux de confiance, le joueur lui ne se mouille pas. Probablement car il n’est pas sûr de vouloir rester chez les Cavaliers. Selon Eric Pincus de Bleacher Report, Donovan Mitchell attend de voir le niveau de Cleveland en Playoffs avant de s’engager sur la durée dans l’Ohio.

La campagne de Playoffs de la saison passée avait été un vrai fiasco et l’araignée n’a visiblement pas envie de perdre son temps et son prime dans une cause à laquelle il ne croit pas. Pour le rassurer sur la fiabilité du projet, Cleveland va devoir montrer un visage conquérant au printemps. Toujours selon Pincus, seul un gros run en Playoffs et une qualification pour les Finales NBA pourraient convaincre Mitchell de rester dans l’Ohio.

L’insider ajoute également que la direction n’a aucunement l’intention de laisser son joueur tester le marché en 2025. Si Spida ne prolonge pas cet été, il sera probablement tradé au plus offrant pour récupérer des assets.

Il ne s’agit évidemment que d’une rumeur au moment d’écrire ces lignes mais il est clair que les Cavaliers ne peuvent pas se permettre de passer à côté de leurs Playoffs pour la deuxième fois en deux ans, au risque d’envoyer un signal bien négatif sur leurs ambitions. Et si c’était le cas, Donovan Mitchell pourrait alors devenir un acteur majeur de l’intersaison 2024 en NBA.

Source texte : Bleacher Report / Spotrac