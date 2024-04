Après avoir touché les étoiles dans la nuit de mercredi à jeudi face aux Hawks, Malachi Flynn a touché le fond de la piscine cette nuit contre les Grizzlies. Deux matchs à la production bien différente pour le rouquin de Detroit.

Voilà ce qu’on appelle “passer du rêve au cauchemar”, et ce en à peine quelques jours sous le maillot des Pistons. Malachi Flynn en a d’abord planté 50 contre Atlanta, ça c’est pour le côté pile. Toute la grande ligue s’est extasiée devant cette performance de haut vol de la part d’un “no-name” en NBA, qui rejoint les illustres Corey Brewer, TJ Warren, Terrence Ross ou encore Caris LeVert et Saddiq Bey dans la catégorie des joueurs rocambolesques qui ont planté 50 unités dans le même match. Malheureusement, la réalité n’a pas du tout été la même cette nuit, et si on n’attend pas forcément de lui qu’il en plante autant à chaque match, Flynn a erré comme une âme en peine lors de cette rencontre, c’est peu dire que le soufflet est bien retombé…

Malachi Flynn il y a deux jours : 50 points à 18/25 au tir.

Malachi Flynn hier : 3 points à 0/12 au tir.

J’adore la fin de la saison régulière NBA. pic.twitter.com/CoWrsqrZlJ

0/12 au tir dont 0/7 depuis 8 Mile, un rendement diamétralement opposé de la part du meneur remplaçant des Pistons, qui profitait de la fin de la saison-régulière, déjà balancée par Detroit, pour se montrer et se faire plaisir. Malheureusement, les Grizzlies ont eu vent de son coup de chaud en Géorgie et n’ont pas voulu voir le même scénario se reproduire dans leur salle. La défense a donc été resserrée et Flynn n’a connu que des échecs au tir durant cette rencontre. Dire que c’est davantage dans ses standards est un peu dur, car l’ami n’est pas un peintre non plus, toutefois, c’est malheureusement moins surprenant que sa pointe à 50 unités, qui devrait à priori rester comme son record en carrière, et c’est déjà une très belle chose qu’il pourra raconter à ses petits-enfants.