Après ses copains Victor, Bilal, Rayan et Sidy draftés il y a 10 jours, c’est au tour de Malcolm Cazalon de se taper l’incruste en NBA. Toujours à la recherche de talent pour construire la franchise, les Pistons ont offert un contrat two-way au swingman passé par l’ASVEL. Entre l’arrivée de Cazalon à Détroit et la classique sieste devant le Tour de France, c’était un beau dimanche. Cocorico !

Passé sous les radars lors de la Draft, Malcolm Cazalon s’est faufilé par la porte de derrière. Fort de son expérience de trois saisons avec le Mega Leks, Malcolm vient de signer un contrat two-way avec les Pistons. Bien content de se voir donner une opportunité outre-atlantique, le Roannais pourra d’abord montrer tous ses skills en G-League, sans oublier la NBA où Monty Williams pourra l’appeler pour une cinquantaine de matchs la saison prochaine.

Welcome to the NBA @malcolm_cazalon – two way deal with @DetroitPistons 🔥🔥 pic.twitter.com/XN6RczIjyW

Avec plus d’une dizaine de points par match cette année, MC a bien mis à profit ses trois années passées en Serbie. Dans les Balkans, le Français a joué avec une équipe spécialisée dans le développement de pépites. Ivica Zubac, Timothé Luwawu-Cabarrot et Monsieur Nikola Jokic en tête de file, Mega a sorti du crack au cours de la dernière décennie. Alors, au sein de la colonie de vacances du Michigan, Colm-Mal va avoir l’opportunité de perpétuer la tradition. Derrière Cade Cunningham, Jaden Ivey ou encore Ausar Thompson, la pression sera toute légère, tout ce qu’il faut pour passer les étapes en douceur sous les ordres de Monty Williams.