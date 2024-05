Une Finale de Conférence impossible à pronostiquer à l’entame de la saison et pourtant nous y sommes. Les Minnesota Timberwolves et les Dallas Mavericks vont, lors des deux prochaines semaines, se rendre coup pour coup dans l’espoir de rejoindre les Boston Celtics Pacers ou Celtics en Finales NBA.

Confrontations en saison régulière :

14 décembre : Mavericks – Timberwolves , 101 – 119

, 101 – 119 28 décembre : Timberwolves – Mavericks, 118-110

– Mavericks, 118-110 7 janvier : Mavericks – Timberwolves, 115 – 108

– Timberwolves, 115 – 108 31 janvier : Timberwolves – Mavericks, 121 – 87

Difficile de s’appuyer sur les rencontres de régulière pour analyser la série à venir entre les Minnesota Timberwolves et les Dallas Mavericks. Les quatre matchs entre les deux équipes cette saison ont eu lieu avant la Trade Deadline de février, moment de bascule dans la saison des Texans. Luka Doncic et Kyrie Irving étaient déjà là bien sûr, mais pas P.J. Washington, Daniel Gafford, et cette dynamique exceptionnelle sur laquelle ils surfent depuis bientôt trois mois.

Avant février, Dallas n’était pas impitoyable. Manquant de variation dans son jeu offensif et de profondeur dans la raquette, les Texans patinaient et semblaient se diriger tout droit vers le Play-In malgré un Luka Doncic déjà exceptionnel. Des défauts qui avaient profité à des Timberwolves qui faisaient, à cette époque, la course en tête de l’Ouest.

Une domination à l’intérieur déjà comme l’illustrent les statistiques de Karl-Anthony Towns sur ces quatre rencontres : 21,0 points, 10,3 rebonds et 2,5 passes de moyenne malgré un match à “seulement” 10 points et 8 rebonds.

Anthony Edwards s’est également régalé face à la défense texane en inscrivant notamment 44 unités le 28 décembre dernier.

Les Mavericks vont-ils pouvoir compenser l’écart de niveau dans la raquette ?

Karl-Anthony Towns, Rudy Gobert et Naz Reid face à Dereck Lively II et Daniel Gafford. La différence dans la peinture, sur le papier, paraît immense. Les deux soldats des Mavericks réalisent certes une bien belle campagne de Playoffs pour le moment, mais en affrontant les Los Angeles Clippers d’Ivica Zubac et le Oklahoma City Thunder de Chet Holmgren, ils n’ont pas encore eu à lutter face à des secteurs intérieurs profonds et expérimentés.

En face, les trois bigs du Minnesota viennent de tenir la dragée très haute au meilleur pivot de la NBA, Nikola Jokic. La raquette est restée une des grosses forces de l’équipe et la raison de leur victoire dans un Game 7 sous haute tension. Le défi le plus important de la carrière de Rudy Gobert a été passé avec brio et sur le papier, la prochaine série a des airs de terrain de jeu pour lui et ses potes de plus de 2m10.

Alors quelles solutions restent-ils aux Dallas Mavericks pour résister ? Utiliser P.J. Washington pour étirer la défense et attirer Karl-Anthony Towns loin de la raquette ? Sûrement. Multiplier les picks-and-rolls avec Luka Doncic et Kyrie Irving pour faire switcher la défense adverse et se retrouver en bugne à bugne avec Rudy Gobert aux abords de la ligne à 3-points ? Assurément. Mais lors du premier tour des Loups en Playoffs, les Phoenix Suns ont déjà essayé de mettre en place ces tactiques, avec la réussite que l’on connaît. De l’autre côté du parquet, il faudra simplement lutter autant que possible pour ne pas être dominé, notamment aux rebonds. Plus facile à dire qu’à faire.

Les Dallas Mavericks risquent de ne pas pouvoir prendre l’avantage dans ce secteur du jeu, mais il faudra limiter la casse. Ils devront dominer avec leurs forces, ce backcourt Doncic – Irving exceptionnel, mais aussi un très bon niveau défensif, et faire preuve de sang-froid dans le money-time.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Timberwolves – Mavericks, dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 mai à 2h30

Game 2 : Timberwolves – Mavericks, dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 mai à 2h30

Game 3 : Mavericks – Timberwolves, dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 mai à 2h

Game 4 : Mavericks – Timberwolves, dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 mai à 2h30

Game 5* : Timberwolves – Mavericks, dans la nuit du jeudi 30 au vendredi 31 mai à 2h30

Game 6* : Mavericks – Timberwolves, dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 juin à 2h30

Game 7* : Timberwolves – Mavericks dans la nuit du lundi 3 au mardi 4 juin à 2h30.

