Ce soir, c’est peut-être déjà la fin de cette série qui s’annonçait palpitante entre Wolves et Mavericks. Ce n’est pas trop tard pour quelques surprises canines, mais disons qu’on ne serait pas… surpris que Dallas parvienne à plier l’affaire dès cette nuit. Que va pouvoir nous réserver ce Game 4 ? Réponse dans cette preview.

Bon alors on ne veut pas faire les rabat-joie, mais disons qu’une équipe qui revient d’un 3-0 lead pour gagner la série… eh bien ce n’est encore jamais arrivé. En 154 séries de Playoffs avec un 3-0 lead, aucune équipe menée n’est parvenue à remporter la série. Ce serait tout de même bien pour les Loups d’éviter le sweep, histoire de ne pas arrêter ce beau run de Playoffs trop brutalement. Et qui sait, avec une victoire ce soir et un Game 5 à domicile pour revenir à 3-2, les Wolves auront peut-être le droit de rêver à une issue historique. On sait que Naz Reid y croit en tout cas, mais ça se saurait s’il suffisait d’y croire pour défaire une équipe avec Luka Doncic à sa tête.

THAT’S A BAD MAN 🥶 pic.twitter.com/A62L5lLp6R

Pour faire le point au niveau des forces en présence, Dereck Lively II ratera ce Game 4 à cause d’un coup pris à la nuque. Maxi Kleber va quant à lui bien faire son retour pour les Mavericks après son souci à l’épaule. Pas du tout les mêmes profils, Kleber étant tout de même moins aérien par rapport au rookie des Mavs, c’est un renfort qui pourrait quand même faire du bien à Dallas pour épauler Daniel Gafford. Côté Wolves, on a toujours Mike Conley qui est incertain (tendon d’Achille), mais on l’imagine mal rater ce match au vu de l’urgence de la situation.

Les Wolves n’ont jamais été loin de la victoire dans cette série. Avec un écart moyen de 4 points environ, deux matchs perdus de 1 et 3 points, Minnesota peut avoir des regrets. C’est difficile d’imaginer les Wolves renverser la série, mais pas de gagner un match. On rappelle que c’est l’équipe qui a défait Nikola Jokic chez lui dans un Game 7. Anthony Edwards sera très attendu ce soir, lui qui monte en tension depuis le début de la série. 19 points au Game 1, 21 au Game 2 et 26 au Game 3, les Wolves auront sûrement besoin qu’Ant hausse encore le ton pour que l’issue du match leur soit favorable.

On espère aussi une réaction de la part de Rudy Gobert. Loin d’être le principal coupable de la déroute des Wolves, même si certains essayent de nous le faire croire, la Gob’ n’est pas dans sa meilleure série pour autant. Un impact en défense moins important que sur les séries précédentes, un apport en attaque limité et surtout, ses pires statistiques au rebond sur une série de Playoffs depuis sa toute première campagne en 2017. Depuis son premier tour remporté au Game 7 contre les Clippers il y a sept ans, Gobert n’était jamais descendu en dessous des 10,2 prises de moyenne sur une série de Playoffs. Pour l’instant, il en est à 7,7 sur la série. Insuffisant. Bien qu’il soit régulièrement amené au large par les Mavericks, Gobzilla va devoir trouver le moyen d’assurer plus de rebonds pour les siens, au risque de voir Gafford et compagnie réduire Minnesota en charpie sur les deuxièmes chances.

Rendez-vous cette nuit à 2h30 pour voir si les Wolves peuvent inverser la tendance à Dallas. Les Timberchiens vont devoir redevenir les Timberwolves, et sortir collectivement de cette mauvaise passe s’ils veulent éviter l’humiliation du sweep contre ces Mavericks.