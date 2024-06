Les Mavericks n’ont jamais été si dos au mur, au point qu’on pourrait croire qu’ils se sont encastrés dedans. Menés 3-0 dans ces Finales NBA, avec un match à la maison à venir, la seule issue positive pour leur équipe est de gagner les quatre prochains matchs… pas évident. En attendant, les Mavericks peuvent au moins éviter l’humiliation d’un sweep en Finales dès ce soir, en prenant le Game 4 aux Celtics.

Oui ce n’est pas forcément marrant d’aborder une fin de série de Playoffs en sachant qu’une issue positive est virtuellement… impossible. Sauf si l’on s’appelle Devin Booker, en général la tendance est au pessimisme quand on s’apprête à vivre un Game 4 en n’ayant pas remporté la moindre rencontre dans une série en sept. Les Mavs étaient proches d’y arriver lors des deux derniers matchs. Ils ont même pu composer avec l’absence de Kristaps Porzingis lors de la dernière rencontre. Au final… deux défaites supplémentaires. Le sweep, c’est droit devant.

Mettons les pieds dans le plat. Ce n’est pas qu’on veut nécessairement blâmer, mais il y en a un qui n’est pas au niveau attendu, pas tant en terme de basketball que d’attitude : Luka Doncic.

Attendez un peu avant de sortir fourches et autres lance-pierres. Oui, Luka est blessé et ne peut pas être à 100%, ce qui crée de la frustration. Oui malgré tout, c’est lui le meilleur joueur des Mavericks sur ce run des Playoffs. Et il a quand même réussi à atteindre les Finales NBA alors qu’il vient tout juste d’avoir 25 ans. Mais celui qu’on félicitait en défense sur les premières séries de Playoffs est retourné à ses anciennes tendances défensives, celles qu’on peut cibler facilement. Celui dont on avait loué la retenue en mai pour le contrôle dont il a fait preuve en laissant les arbitres tranquille s’est remis à parler davantage aux refs qu’à ses propres coéquipiers.

Pire, Luka a enchaîné quatre fautes en six grosses minutes lors du dernier quart temps du Game 3, alors que les Mavs réalisaient un comeback insensé. Il a cette fois littéralement… abandonné Kyrie Irving, qui avait beau se démener comme un beau diable, mais qui n’en menait pas large contre le collectif parfait des Celtes. Et c’est encore lui qui n’a pas pris ses responsabilités en conférence de presse et qui a une fois de plus rejeté la faute sur les hommes en gris.

“I don’t want to say nothing but six fouls in the NBA Finals…. like this? Come on man, better than that.” -Luka Doncic pic.twitter.com/7pmXN0vNiu

— Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) June 13, 2024

Désormais le mal est fait. Les chiffres le clament, les Mavs n’ont presqu’aucune chance de sortir de cette série victorieux, mais il n’est pas trop tard pour laver son honneur. On a ensuite eu l’heureuse surprise d’entendre Luka endosser la responsabilité de la dernière défaite et s’excuser auprès de ses coéquipiers. Maintenant il va falloir tout donner sur ce qui lui reste à jouer, se remettre à défendre dur, et aller chercher au moins une victoire pour les fans.

“Ce n’était pas la chose la plus intelligente à faire, surtout dans des Finales. Il faut tout donner. Kyrie a été super pour moi. C’est de ma faute, je ne peux pas faire ça, surtout dans des Finales NBA” “A la fin on s’est amusés, on était dans le rythme, et c’est ce qu’on faisait avant dans ces Playoffs. Après on a oublié de s’amuser. Maintenant je me sens à 100%, pas d’excuses”- Luka Doncic

La première étape c’est de s’excuser auprès de ses coéquipiers, et il l’a fait.

Deuxième étape, défendre au Game 4 et montrer dans les efforts que ces finales ne sont pas finies.

À vérifier, vendredi soir. https://t.co/V1vuVLMLWq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 13, 2024

Le sweep est plus que jamais possible pour les Celtics, mais on l’a vu à la fin du dernier match, les Mavericks ont trouvé quelque chose, une ressource au fond d’eux-mêmes pour faire douter les Celtes privés de Porzingis. Avec un Luka retrouvé et une énergie à nouveau déployée comme au début du match, tout est possible. Maintenant ça ne dépend plus que de toi, Luka.