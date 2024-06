Les rumeurs par rapport à d’anciennes figures connues de la NBA concernées par des postes d’assistants coachs se multiplient. Sam Cassell, Jeff Van Gundy et Maurice Cheeks devraient trouver bientôt de nouvelles places au sein de franchises NBA si on en croit les derniers bruits de couloir.

Pour Maurice, c’est déjà confirmé par le New York Post. La légende des 76ers Maurice Cheeks, que l’on a vu assister Billy Donovan aux Bulls depuis quatre saisons, rejoint le staff de Tom Thibodeau aux Knicks, franchise où il est déjà passé en tant que joueur. Il a déjà été remplacé à Chicago par Wes Unseld Jr. et Dan Craig. Présent sur les bancs de touche depuis 1994, il a été coach principal aux Blazers, aux 76ers – où Thibs faisait partie de son staff – et aux Pistons. Mo va rejoindre Rick Brunson, Darren Ermann, Andy Greer et Othella Harrington.

Pour Jeff Van Gundy, on est encore au stade de rumeur, mais l’ancien commentateur pourrait bien aller faire un tour aux Clippers d’après Marc Stein. Actuellement conseiller de Brad Stevens aux Celtics, où il fait le lien entre G League et NBA, il faisait partie des discussions pour assister Joe Mazzulla sur le banc des Celtics l’année prochaine. C’était sans compter sur ces fieffés coquins de Clippers qui eux aussi aimeraient bien s’adjoindre les services de l’ancien d’ESPN. Tyronn Lue, qui vient d’être prolongé, pourrait donc être assisté de l’ancien coach des Knicks et de Team USA, et d’après Stein, les Clippers auraient de fortes chances de récupérer le Jeff.

The Clippers are showing ‘strong interest’ in Jeff Van Gundy, per @TheSteinLine

“League sources tell The Stein Line that the LA Clippers have strong interest in hiring Celtics special adviser Jeff Van Gundy as a high-profile addition to Tyronn Lue’s coaching staff for next… pic.twitter.com/km3Y32t3fh

— NBACentral (@TheDunkCentral) June 14, 2024

Présentement sur le banc des Celtics où il pourrait bien s’adjuger une bague supplémentaire dans les prochains jours, cette fois en tant qu’assistant coach, Sam Cassell a pour sa part passé des entretiens avec différentes équipes pour le poste de coach principal, mais n’a été retenu nulle part. D’après Marc Stein, il pourrait tout de même finir premier assistant aux Bucks, de quoi s’adjuger une grosse paie, lui qui est très populaire auprès des joueurs. Comptant déjà sur Darvin Ham pour la saison prochaine, on se doute que Doc Rivers adorerait travailler à nouveau avec Sam après leurs collaborations aux Celtics, Clippers et 76ers et ce serait contre toute attente pour avoir un rôle plus important que monsieur Jambon.

Sam Cassell is still a bucket 😤 pic.twitter.com/fkLARWhTWM

— Ball Don’t Lie (@Balldontlie) June 11, 2024

Cela dit, avec le départ de Charles Lee pour les Hornets, un poste de premier assistant s’est libéré aux Celtics, et cela pourrait intéresser Cassell. Il y a aussi un scénario où le Sam termine sur le banc des Lakers, par exemple aux côtés de JJ Redick. Il est fou ce mercato !