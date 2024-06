Lakers : quelles pistes pour la place de coach ?

Dan Hurley ayant refusé de rejoindre la franchise, les Lakers se cherchent toujours un nouveau coach. Petit focus sur les dernières infos concernant ce dossier capital à L.A..

C’est un échec que les Lakers n’avaient sans doute pas prévu. Grandissime favori pour devenir le nouveau coach angelino, Dan Hurley a finalement préféré rester à UConn pour tenter un three-peat historique en NCAA. Pas de chance pour LeBron James et compagnie, qui ratent une belle opportunité sur le marché et qui vont donc devoir repartir à la pêche au tacticien. Selon Adrian Wojnarowski, les Purple and Gold souhaitent avoir un coach en place d’ici la Draft NBA. Cela veut dire plus que deux semaines pour trouver la perle rare.

Si on passait en revue les principaux candidats annoncés dans le viseur des Lakers.

J.J. Redick

Avant que le nom de Dan Hurley sorte du chapeau, c’est bien Jean-Jacques Bite Rouge qui était annoncé en haut de la liste des Lakers. Depuis, on a entendu bien peu de choses pour une avancée sur son cas. Selon ESPN, les Lakers ont eu très peu de contacts concrets avec Redick avant de lancer leur offre XXL pour appâter Hurley. Le copain de podcast de LeBron James pourrait voir la franchise revenir à la charge avec un premier entretien officiel. Un coach rookie, n’ayant jamais eu un groupe sous ses ordres à aucun niveau (NCAA, NBA ou autres), un pari risqué mais pas impossible.

James Borrego

C’est peut-être le nom qui a le plus de poids en ce moment aux Lakers. Contrairement à Redick, James Borrego a déjà coaché en NBA, il a appris avec Gregg Popovich et lui a déjà été interviewé par les Lakers pour le poste. Son passage par Charlotte n’a pas été si mauvais, surtout qu’il a dû gérer les blessures de son effectif. Cette saison, il était l’assistant principal de Willie Green du côté des Pelicans mais il aspire à redevenir numéro un.

C’est un profil qui peut faire sens, mais attention car les Cleveland Cavaliers rodent aussi pour Borrego. Selon le Woj, Borrego a un rendez-vous dans l’Ohio ce mardi. Il serait en compétition avec Kenny Atkinson pour succéder à J.B. Bickerstaff, licencié après un nouvel échec en Playoffs.

Breaking down UConn coach Dan Hurley’s decision to pass on the Lakers with @notthefakeSVP pic.twitter.com/Hva71IVENV

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 11, 2024

Sam Cassell / David Adelman

On part là sur des assistants bien établis en NBA, dont les noms avaient été ajoutés à la liste mais sans réelle update depuis. Cassell seconde Joe Mazzulla à Boston, là où il a été champion avec les Celtics en tant que joueur en 2008. Le voir passer chez l’ennemi angelino serait assez original. David Adelman a lui suivi la voie de son paternel avec succès. Depuis 7 ans maintenant, Adelman conseille Michael Malone dans les Rocheuses et lui aussi attend sa première opportunité en tant que numéro un. Moins de certitudes qu’un Borrego mais une plongée dans l’inconnu bien moins grande qu’avec Redick en somme.

Un candidat mystère ?

Pas de nom à donner ici mais vu la sortie soudaine du dossier Hurley, on n’est pas à l’abri d’une surprise pour le coach des Lakers. C’est Hollywood, la franchise n’en serait pas à son premier coup. On n’est pas en train de dire que L.A. va sortir un Mike Krzyzewski de sa retraite, mais on garde l’esprit ouvert au cas où Rob Pelinka nous sortirait un lapin de son chapeau. Les Lakers brassent large pour trouver le candidat idéal, vaut mieux être prêt à tout.

Source texte : ESPN