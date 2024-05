Le remplaçant de Darvin Ham aux Lakers ne va pas tarder à se faire connaître ! Le front office des Lakers s’apprête apparemment à contacter du monde pour se trouver un nouveau coach, histoire de se mettre sur la bonne voie pour prendre des décisions par rapport au roster. Alors, qui pour reprendre les champions 2020 ?

D’après Adrian Wojnarowski, l’insider d’ESPN, pour Rob Pelinka, la trajectoire est claire. Commencer par sonder les assistants coachs encore en place, avant de s’intéresser à des anciens head coachs. L’ami Rob est dans ce business depuis un moment, et il dispose déjà d’une liste de candidats assez fournie, et ceux qui sont les moins bien connus par l’organisation Angelino seront les premiers à être interviewés. Dans les candidats à ce poste de head coach, on retrouverait par exemple le retraité JJ Redick, travaillant actuellement en tant qu’analyste pour ESPN et réalisant des podcasts pour son émission. On retrouve également James Borrego, actuellement du côté des Pelicans ainsi que Chris Quinn du Heat dans la liste principale des Lakers. Mais également Kenny Atkinson, Mike Budenholzer et Tyronn Lue.

L’idée du côté des pourpre et or, c’est de se trouver leur Erik Spoelstra, Mike Malone ou Steve Kerr : un coach qui ferait progresser la franchise sur le long terme, avec lequel la franchise pourra travailler sur cinq à dix années. Une décision qui ne sera pas à prendre à la légère puisqu’elle va définir le futur proche de la franchise. Apparemment, le terme de “grinder” revient souvent du côté de Rob Pelinka dans sa description du candidat idéal. “Grinder”, un terme qu’on pourrait traduire par quelqu’un de dur au mal, travaillant dur, avec abnégation, cherchant constamment à donner le meilleur de soi-même pour atteindre ses objectifs.

Après cette première vague, une autre salve d’entretiens devrait avoir lieu, autour d’entraîneurs avec lesquels la franchise a plus d’expérience. Enfin, les Lakers pourront commencer à faire le tri dans leurs listes de candidats. On le sait, le poste d’entraîneur des Lakers est exigeant. En deux ans avec les Lakers, Darvin Ham affichait un bilan de 56% de victoires en saison régulière et n’a jamais manqué les Playoffs, remportant deux tours la saison dernière. Pour ses deux campagnes de postseason, il ne s’est incliné que face aux Nuggets, champions 2023. Les choix de Darvin Ham n’ont pas toujours été les bons, mais il n’était pas non plus la blague pour laquelle certains essayent de le faire passer. Celui qui sera nommé au poste de coach va devoir faire de meilleurs résultats que cela pour espérer conserver sa place à moyen et long terme.

Pour ce qui est de l’état du roster que le futur coach aura à gérer, Anthony Davis étant sous contrat jusqu’à 2028, la saison dépendra en grande partie d’un seul homme : LeBron James. D’après Johan Buva de The Athletic, LeBron voudrait prendre sa retraite aux Lakers, mais en fonction du choix de l’entraîneur, LBJ pourrait faire ses valises. De ce que l’on sait pour le moment, LeBron et les Lakers seraient donc plutôt partis pour resigner ou mettre une option sur son contrat pour le prolonger. La décision finale reviendra au King, mais dans tous les cas, il devrait obtenir une clause lui permettant de ne pas être tradé. Il est d’ailleurs évident que le duo de All-Stars des Lakers aura son mot à dire dans le choix du coach.

Pour ce qui est du reste du roster, D’Angelo Russell aura un rôle clé cet été, car s’il veut partir, les Lakers le perdront contre… rien du tout. Le choix de D-Lo peut donc être le tournant de l’intersaison de Los Angeles. Pour ce qui est d’Austin Reaves, les Lakers ne tiennent probablement pas à trader l’international américain. Cela dit, toujours d’après The Athletic, il sera certainement le joueur autour duquel tourneront les propositions d’échange des Lakers, pour obtenir un troisième All-Star. Un package Reaves assorti de tours de Draft pourrait par exemple être mis sur la table, si cela leur permet d’obtenir un autre joueur de calibre All-NBA.

Une des inter-saisons les plus importantes de ces dernières années se prépare pour les Lakers. Missionnés de trouver un nouveau coach qui ferait consensus, de gérer le dossier LeBron et de trouver un candidat pour compléter le big 3, le board des Lakers n’a pas intérêt à chômer cet été.

