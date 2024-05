Nikola Topic de nouveau blessé, inquiétude avant la Draft NBA 2024

Annoncé dans le haut de la Draft NBA 2024, Nikola Topic est sorti sur blessure face au Partizan Belgrade, un mois après son retour d’une problème au genou. À un mois de la Draft, les inquiétudes concernant la santé du meneur sont au plus haut.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Nikola Topic, on parle d’un des tous meilleurs jeunes de la planète. À seulement 18 ans, le Serbe brille par son sens de la passe, sa vision de jeu et sa capacité à terminer au cercle. Depuis plusieurs mois, le meneur de jeu est projeté dans le Top 5 de la plupart des mocks draft, mais l’année 2024 est pour l’instant placée sous le signe de la blessure.

Au mois de janvier, une blessure au genou l’avait déjà écarté des terrains pendant plus de trois mois. Si sa réputation n’a pas chuté à la Draft, son retour a été scruté. Ce lundi, à l’occasion des Finales ABA (ligue adriatique), Nikola Topic est de nouveau sorti sur blessure. Alors qu’il ne semble pas avoir reçu de contact, il s’est effondré et a dû être escorté par deux coéquipiers pour quitter le parquet.

Looks like it was a noncontact left knee injury for Nikola Topic, #porvida fans. Injury to same knee that kept him out for close to 4 months…. #nba #SanAntonio #gospursgo (via Arena Sport) https://t.co/erw8Ua0BOz pic.twitter.com/3xNyRjzQED

— JeffGSpursKENS5 (@JeffGSpursZone) May 13, 2024

Si des examens sont toujours en cours pour déterminer la gravité de la blessure, c’est le même genou qui semble faire souffrir le jeune meneur de jeu. Et une accumulation de pépins physiques dans une intervalle de temps si rapprochée n’est jamais rassurant en amont d’une draft. Certaines franchises pourraient donc y réfléchir à deux fois avant de sélectionner Topic dans les premières places, pouvant privilégier des profils comme Zaccharie Risacher, Reed Sheppard, Rob Dillingham ou encore Donovan Clingan.

Si le Serbe reste un excellent prospect, le genou est une partie du corps particulièrement sensible, et l’importance de ce genre de bobos est rarement sous-estimée. Affaire à suivre.