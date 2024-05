L’Équipe de France masculine de 3×3 sera à Debrecen (Hongrie) à partir de jeudi pour tenter de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Dernière chance pour les Bleus, et pour ce faire le staff a réduit le groupe de neuf à six membres, avec un dernier écrémage prévu avant le tournoi.

Face à l’Égypte et l’Espagne jeudi, puis le Canada samedi, l’Équipe de France jouera littéralement sa place aux Jeux Olympiques en cette fin de semaine. Pour compléter le tableau de Paris 2024 il faudra faire partie des trois meilleures équipes de ce TQO, pas du tout un cadeau, et dans cette optique le staff des Bleus a donc procéder à un premier cut dans le groupe de neuf initialement rassemblé.

Alex Vialaret, Alexandre Aygalenq et Antoine Eito quittent le groupe, et restent donc à disposition de la patrie les soldats Paul Djoko, Vincent Fauche, Jules Rambaut et Frank Seguela, tous pensionnaires du programme 3×3 Paris, puis Thimote Vergiat (Blois) et Raphael Wilson (Bandol et Lausanne 3×3).

Peu importe le contenu, le contenant devra être dimanche soir une qualification pour les Jeux. Pour rejoindre les filles du 3×3, les filles et les gars du 5×5. Pour compléter la grande famille du basket français, à la maison. ALLEZ !