Les Grizzlies prêts à transférer leur 9e choix de Draft 2024 ?

Les Memphis Grizzlies pouvaient espérer bien mieux qu’un neuvième choix lors de la prochaine Draft NBA, la Lottery en a décidé autrement. Un pick élevé sans l’être trop pour une franchise qui espère être compétitive dès la saison prochain, la recette parfaite pour des rumeurs de transfert.

Les Memphis Grizzlies viennent de vivre une saison particulière due à une avalanche de blessures de leurs superstars. Le temps d’une année, ils ont retrouvé les bas-fonds de la Ligue et n’en ont pas vraiment été récompensés en obtenant “seulement” le neuvième choix lors de la prochaine Draft.

Dans une cuvée très homogène et avec assez peu de certitudes, ce n’est pas une si mauvaise nouvelle que ça, mais aucun choix ne paraît très évident pour la franchise du Tennessee à un peu plus d’un mois de la cérémonie. Les Oursons ne sont pas convaincus et selon Zach Lowe d’ESPN, ils devraient mettre ce neuvième choix sur le marché des transferts afin de se donner une idée de ce qu’ils pourraient récupérer en échange.

Grizzlies To Explore Trade Market For No. 9 Pick https://t.co/Nk7p6ZZdU9

Aucune certitude pour le moment. Memphis pourrait bien drafter le 27 juin, mais probablement pas sans avoir explorer au préalable d’autres possibilités. Ja Morant, Jaren Jackson Jr et Desmond Bane devraient être de retour la saison prochaine et si cet horrible exercice 2023-24 a servi à quelque chose, c’est à faire éclore quelques jeunes joueurs comme GG Jackson et Vince Williams Jr. Le talent est déjà là et ce neuvième choix pourrait bien être la clé permettant de ramener un vétéran de qualité afin de mener tout ce joli monde lors des prochaines années.

Dans la mock-draft d’ESPN, c’est Stephon Castle qui est envoyé aux Grizzlies pour le moment. Cela ne veut bien sûr rien dire à six semaines de l’évènement, mais ça peut tout de même donner une légère indication sur le type de profil que pourrait rechercher la franchise si elle venait à garder son pick. Un meneur capable de défendre et d’organiser le jeu, un an après la perte de Tyus Jones, ce ne serait pas complètement invraisemblable.

Source texte : ESPN