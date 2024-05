Alors que les Atlanta Hawks ont l’embarras du choix pour sélectionner le meilleur prospect, Alex Sarr s’imagine déjà plutôt bien en Géorgie. Interrogé sur le sujet, celui qui fait partie de la discussion pour devenir first pick ne cache pas son enthousiasme.

S’il évoluait en Australie cette année, Alex Sarr est également passé par l’Overtime Elite (ligue pour les joueurs entre 16 et 20 ans), et était basé à… Atlanta. Dans un entretien au média Andscape, le Français est apparu plutôt emballé à l’idée d’y retourner à partir de cette été :

“Les Hawks sont une franchise excitante. Ils sont sur la bonne voie, c’est super qu’ils aient le premiers choix (…) Je connais un peu Atlanta. Je ne faisais pas grand-chose, je me contentais d’aller à l’école et de faire du sport. C’est une ville sympa.”

Déclarant aussi qu’il avait l’habitude d’aller voir des matchs à la State Farm Arena des pious-pious, Sarr exécute une merveille d’appel du pied comme on dit dans le milieu. Les warnings enclenchés, l’intérieur regarde la franchise avec son plus grand sourire.

Alors qu’Alex Sarr a impressionné pendant la Draft Combine, toutes les options sont encore sur la table pour le front-office des Atlanta Hawks. Il n’y a pas de consensus concernant le premier choix de la Draft 2024, et d’autres noms sont également dans la balance. Zaccharie Risacher, Rob Dillingham, Reed Sheppard voire Donovan Clingan sont hauts-placés dans les mocks draft, même si le Français de Perth semble avoir des bons arguments.

Surtout, les Hawks ont des décisions cruciales dans la foulée de la Draft. Petite période de reconstruction ? Quid de la paire Trae Young – Dejounte Murray ? Certains insiders évoquent même le fait qu’un trade du first pick n’est pas totalement écarté. Bref, toutes les options sont encore sur la table en Géorgie.

Mais Alex Sarr, lui, ne s’y trompe pas. Il serait visiblement comme un poisson dans l’eau si les Atlanta Hawks faisaient le choix de la sélectionner en premier le 26 juin prochain.

