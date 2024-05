C’est la statistique à laquelle on ne s’attendait pas du jour. Al Horford, l’intérieur robuste, proche du sol et très souvent les pieds sur terre est devenu cette nuit un des vingt contreurs les plus prolifiques de l’histoire des Playoffs en NBA. Comme quoi avoir une carrière longue, ça paie dans ce genre de classements.

Quand on vous parle d’Al, la première chose à laquelle vous pensez sûrement est le père de Malcolm. Mais vous omettriez le H au début de son prénom, lettre essentielle dans l’histoire de la comédie en France. En revanche, si vous décalez cette consonne au début du nom de famille et que vous rajoutez la couleur de la médaille que vont tenter de décrocher beaucoup d’olympiens cet été et une marque de voiture très ancienne, ça vous donne Al H or ford et on espère que vous avez apprécié ce rébus matinal.

Dans le Game 4 face aux Cleveland Cavaliers, l’intérieur des Boston Celtics est entré dans une liste dans laquelle on ne l’attendait pas forcément : celle du top 20 des meilleurs contreurs de l’histoire des Playoffs.

Congrats to @Al_Horford of the @celtics for moving up to 20th on the all-time playoff BLOCKS list!#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/twm7CLMl67

May 14, 2024

Même si Al Horford n’est pas principalement connu pour sa verticalité, il est capable de faire le ménage près du panier. En 176 matchs de Playoffs, le Dominicain a réalisé 216 contres. Une moyenne de 1,2 par match qui est correcte, sans être exceptionnelle et qui montre surtout que sa place dans ce classement tient surtout à sa longévité.

L’intérieur en est à 17 saisons en NBA et a disputé la Post-Season à 15 reprises. Il est toujours dans des équipes compétitives et ce n’est pas un hasard au vu de son profil. Al Horford impacte le jeu grâce à sa défense intelligente et dans son prime, il était également un attaquant complet, capable de tout faire ou presque sur un parquet. Rajoutez à cela une mentalité exemplaire et un caractère de leader de vestiaire et vous comprendrez pourquoi à presque 38 ans, il est toujours l’un des six joueurs les plus importants de la meilleure équipe de NBA cette saison.

Al Horford est toujours très loin du leader du classement Tim Duncan et ses 568 crêpes, mais si ce run de Playoffs des Celtics venait à durer, il pourrait peut-être se faire une place dans le Top 16 en dépassant Elvin Hayes, Caldwell Jones, Rasheed Wallace et Robert Horry.

