Dans ce qui fut cette nuit le premier match un tant soit peut serré dans cette série, les Celtics ont pris le meilleur sur les Cavs, privés pour ce Game 4 de Donovan Mitchell. Une victoire sous les yeux de LeBron James, et sans briller outre mesure.

Pas de Donovan Mitchell cette nuit pour ce Game 4 (blessé au mollet), et on se dit alors que la série a peut-être tourné aussitôt fait avec ce forfait. Les Cavs sont menés 2-1 face à la meilleure équipe de la saison et sont privés de leur meilleur joueur, ça commence à faire beaucoup. Mais ce serait ne pas avoir suivi le début de cette série et le début de Playoffs de ces C’s, au dessus la plupart du temps mais s’en sortant le plus souvent… au talent, sans forcer. Ce qui fut donc le cas dans ce Game 4 sous les yeux d’un fan pas vraiment comme les autres au premier rang :

Cette nuit ? Jayson Tatum a montré au premier quart-temps (16 points) qu’il pouvait prendre ce genre de match à son compte, Jrue Holiday a encore monté d’un cran après cinq ou si matchs très compliqués, et si globalement seul Derrick Whiten’a pas tenu son “rang”, l’ensemble ne nous parait pas forcément… succulent.

Allons à l’essentiel : les Cetlics ont fini par gagner, et on n’a jamais vraiment eu peur pour eux. Mais à plusieurs reprises la défense de Boston a laissé les Cavs y croire. Une attaque létale en première mi-temps (11 paniers primés, 5/5 pour Max Strus), un Sam Merrill réactivé et un Caris LeVert responsabilisé, mais tout au long du match les joueurs de Joe Mazzulla ont semblé un mini-cran supérieurs, suffisant pour gagner ce match mais pas forcément rassurant pour la suite des Playoffs si vous voulez notre avis.

Au final Jayson Tatum et Jaylen Brown ont collé 60 pions (33 et 27), le duo Kornet / Pritchard a été efficace en sortie de banc et, surtout, Boston mène 3-1 avant de revenir dans sa salle mercredi soir, pour terminer cette série on l’espère pour eux. Une série que les Celtics peuvent donc torcher d’un gentleman 4-1, en donnant l’impression de ne toujours pas voir passé la seconde. A la fois problématique pour eux… et pour leurs futurs adversaires.