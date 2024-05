Il en faut parfois peu pour allumer une mèche. Un tweet, une phrase lâchée en interview… ou le retour pour un soir d’un roi en son royaume.

Cette nuit LeBron James était de passage à Cleveland, Ohio, du côté de la Rocket Mortgage FieldHouse, à l’occasion du Game 4 (perdu) des Cavs face aux Celtics. La Rocket Mortgage FieldHouse, l’endroit même où il a remporté un titre en 2016, où il a disputé cinq finales dont quatre de suite entre 2018 et 2018, à quelques mètres de la planche qu’il a tabassé jadis sur un lay-up d’Andre Iguodala. A l’époque la salle s’appelait la Q Arena, et aujourd’hui le Roi était donc de retour chez lui, au premier rang, avec Madame puis Rich Paul, et une bonne bouteille de rouquin à 5 000 balles.

Je suis certain que les médias de Los Angeles ne vont pas surréagir à ces images pic.twitter.com/LsyR5wR15J

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 13, 2024



On rappelle que LeBron James est évidemment une légende à Cleveland, qu’il deviendrait maire de la ville dans la seconde s’il le désirait, et on rappelle également qu’il est probablement en train de réfléchir à la suite (et fin) à donner à sa carrière, lui qui possède une player option pour cet été et qui aimerait (plus que tout ?) jouer avec son fils avant de se retirer de la Grande Ligue. Ces deux informations couplées à sa présence dans l’Ohio sont-elles à prendre en considération ? Oui quand on est un magazine à scandale, non si on est du genre innocent et qu’on préfère voir ici l’envie de LeBron d’aller voir du basket “chez lui”.

L’ovation du public de Cleveland pour le retour de LeBron dans sa salle ! 🥹❤️

📹 @NoaDalzellNBA pic.twitter.com/CH9pLGagfK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 13, 2024

On checkera néanmoins les réactions tout au long de la journée car les théories les plus fumeuses vont exploser de partout et c’est ça aussi qui fait la magie de la NBA. Et si vous avez la marque du pinard que LeBron avait à ses pieds, on veut bien les références.