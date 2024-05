Quand on veut jouer dans la cour des grands, il faut parfois être capable de gagner les matchs compliqués. Les matchs usants, les matchs où “décidément ça veut pas”. Cette nuit c’est ce genre de match que le Thunder a gagné, aux forceps, après en avoir bavé et après avoir été mené 95% du match.

Un match plein de tension, un match de Playoffs. Le genre de match qui laisse des traces, et ce matin c’est un Thunder très solide qui peut se targuer d’avoir remporté cette très grosse bagarre.

Ça n’était pourtant pas gagné.

Les Mavs avaient pris le match par le bon bout. Luka Doncic toujours en difficulté et pris en permanence en sandwich par ses deux gardes du corps Luguentz et Dort, Kyrie Irving définitivement transformé en meneur distributeur dans cette série, et Dallas qui s’appuyait donc sur une recette originale : PJ Washington en leader offensif, et un barrage défensif incroyable composé de Derrick Jones Jr., Daniel Gafford et Dereck Lively, auteurs ce soir au final de la bagatelle de 11 contres à eux trois.

Avec un duo Doncic / Irving qui fait également du gros boulot en défense, c’est tout le Thunder qui s’en retrouve freiné, tout le Thunder sauf Shai Gilgeous-Alexander, qui tient les siens en vie alors que ses coéquipiers – Josh Giddey et Lulu Dort en tête – envoient des kilos de briques.

Score étriqué, rythme lent, on est en Playoffs c’est évident et OKC en chie, OKChie et entrevoit le 3-1 Dallas à l’horizon… jusqu’à un money time qui fera peut-être date dans quelques semaines.

Les duels se font plus âpres, Jalen Williams se réveille après un match très compliqué en attaque, Chet Holmgren joue comme s’il avait 20 ans de NBA derrière lui, Cason Wallace ressemble à la plus grosse sous-cote de ces Playoffs, Shai continue son bail de MVP, et en face on sent les Mavs chanceler lorsque le Thunder passe enfin devant, à deux minutes du terme et pour la première fois depuis les toutes premières possessions du match. SGA est létal à mi-distance, les Mavericks se caguent dessus aux lancers, Luka en tête (12/23 au final pour les Mavs), et à l’issue d’une dernière minute bouillante c’est bien le Thunder qui repart du Texas avec une victoire ô combien essentielle, pour revenir à 2-2 et reprendre l’avantage du terrain dans une série qui nous laisse désormais lâcher le traditionnel : on en veut bien sept.

96-94 Thunder.

Deux lancers.

Victoire pleine de résilience du Thunder, qui sera peut-être un tournant de cette série. Dallas a en tout cas laissé une sacrée occasion de breaker, et les deux équipes se retrouveront mercredi soir pour un Game 5 absolument bouillant !