Auteur d’une saison rookie prometteuse, Bilal Coulibaly a notamment eu du temps de jeu aux Wizards grâce à ses qualités défensives. Il a plusieurs fois été responsabilisé sur de gros clients et est donc plutôt bien placé pour s’exprimer sur les joueurs les plus difficiles/faciles à défendre en NBA. Honnête, le Frenchie en a glissé une pour Pascal Siakam.

“Quel est le joueur le plus surcoté en NBA ?”

Il y a deux semaines, lors d’une interview pour RMC Sports, Bilal Coulibaly avait répondu à cette question en citant Pascal Siakam, précisant tout de même “qu’il est très fort”. Ce lundi, sur l’émission Run It Back, le sujet est revenu sur la table, et le Frenchie de Washington ne s’est pas dégonflé. Au contraire, il a consolidé son choix.

“Je reste sur ma position. Je ne dis pas qu’il est surcoté, mais on m’a demandé quelle était la superstar la plus facile à défendre, et j’ai dit Pascal. Parce qu’en regardant des vidéos de lui, je savais ce qu’il allait faire. Que ce soit aller à gauche, se retourner sur lui-même, aller vers la droite. Donc oui, j’ai dit qu’il était la superstar la plus facile à défendre.”

Je pense pas que ce soit « aimer ou pas aimer ». Bilal a simplement répondu à la question suivante : quelle était la superstar la plus facile à défendre cette saison.

Il a répondu Siakam, ça en a réveillé certains, et Bilal ne recule pas devant un challenge ou ce qu’il affirme.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 13, 2024

Participant actuellement au superbe run des Pacers en Playoffs, Pascal Siakam avait impressionné en début de série face aux Bucks (36 et 37 points sur les deux premiers matchs), mais est plus discret depuis au niveau du scoring (17 points de moyenne sur les huit derniers matchs). Ses chiffres sur l’ensemble de la saison 2023-24 restent très solides, avec presque 22 points de moyenne à plus de 53% au tir. Fun fact : Spicy-P a sorti sa meilleure perf’ au scoring cette saison contre… Washington, avec 39 points mi-novembre.

Néanmoins, les propos de Bilal Coulibaly ont du sens.

Pascal Siakam, c’est avant tout un joueur qui brille par sa polyvalence sur les ailes, et non par le scoring en priorité. Il n’est pas un scoreur né, il est un basketteur qui a commencé à se faire sa place chez les Raptors à travers son énergie, sa défense et son all-around game. Tout cela a permis à Spicy P de remporter un titre NBA à Toronto en 2019, sans être la première option offensive. Ce n’est qu’ensuite qu’il a véritablement pris du galon au scoring pour devenir All-Star et un joueur calibre All-NBA.

Tout ça pour dire qu’en matière de scoring, on n’est pas dans la même dimension que des Anthony Edwards, Kevin Durant ou même Brandon Ingram, autant de scoreurs purs qui ont impressionné Bilal au cours de sa saison rookie.

Pascal Siakam vs Bilal Coulibaly cette saison

