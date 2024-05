Mitchell Robinson (Knicks) a subi une nouvelle opération de la cheville

Indisponible depuis le Game 1 face aux Indiana Pacers, Mitchell Robinson est d’ores et déjà certain de manquer la fin des Playoffs. Afin de soigner sa cheville, la même qui l’avait déjà contraint à manquer une bonne partie de la saison régulière, le pivot des New York Knicks a été opéré en début de semaine.

La saison 2023-24 de Mitchell Robinson suit une trajectoire de montagnes russes, avec malheureusement plus de descentes que prévu. Après avoir disputé un mois et demi de compétition, le pivot avait rejoint l’infirmerie en décembre à cause d’une fracture de stress sur sa cheville gauche.

Cinq mois au placard, de la rééducation, et un retour en fanfare pour la fin de la saison régulière. Le pivot était en avance sur le calendrier, s’est battu pour rester sur le parquet, et a été… ultra-précieux au premier tour des Playoffs face aux Sixers. Avec plus de 8 rebonds et 1 contre en 20 minutes, Mitchell Robinson était en mission en défense et sur Joel Embiid, avant de rechuter à la cheville. S’il a tenté de jouer dans la douleur, une nouvelle fracture de stress a été découverte après le Game 1 face aux Pacers.

Robinson ne rejouera pas cette saison, et la question de sa santé à long-terme se pose désormais. Déjà habitué aux séjours à l’infirmerie, le pivot a passé la barre des 60 matchs joués sur une saison seulement 2 fois depuis 2019. De nouveau opéré cette semaine, de la même blessure qui l’avait rendu indisponible 5 mois, il s’agira désormais de revenir à 100%, et peu importe le temps nécessaire à une guérison complète.

Sans Mitchell Robinson, la rotation des Knicks en Playoffs sera toujours plus resserrée, et avec des Pacers shootés au momentum, la fin du second tour s’annonce déjà épicée. Tom Thibodeau se retrouve forcé à changer ses habitudes de rotation.

