Blessé, fatigué, diminué, constamment agressé par Luguentz Dort, malgré son triple double (18 points, 12 rebonds, 10 passes), Luka Doncic est globalement passé à côté de son match. Le signal d’inquiétude principal pour Lulu ? Son lancer franc crucial manqué à quelques secondes de la fin. Rendez-vous au Game 5 pour se rattraper.

Après un monstre de Game 3 malgré tous les facteurs limitants qui entouraient Luka Doncic, on s’attendait quand même à ce que le Slovène nous ressorte une masterclass dans ce Game 4 pour amener les siens à une victoire décisive. Il n’en fut rien. Pour remettre les choses en perspective, un match “raté” de Luka Doncic, c’est quand même un triple double avec un +/- positif. Mais voilà, quand on s’appelle Luka Doncic et qu’on fait partie des trois meilleurs joueurs de la planète, ça n’est pas suffisant. La maladresse de Luka Doncic au tir et ses nombreux ballons perdus n’ont pas arrangé le cas de Dallas, qui n’était pas à la hauteur du collectif d’OKC ce soir.

6/20 au tir

2/9 à trois points

7 ballons perdus

4/6 aux lancers et un des deux est le plus gros loupé de la soirée

Luka Doncic n’est clairement pas à 100%, mais il est passé à côté de son match au moment le plus important de la saison.

Va falloir se rattraper à OKC.

Le plus frustrant, c’est cette action qui a fait sonner le glas sur le destin des Mavericks ce soir. Après avoir fini une fois de plus le derrière à terre en perdant ses appuis, Luka Doncic se voit généreusement adjugé deux lancers francs par les arbitres. Oklahoma menait de deux points à 10 secondes du terme. Le meneur se relève alors avec peine, il se tient sur la ligne pour shooter ses deux tirs de réparation et… rate le premier.

Here is how the Luka Doncic Split free throws sounded in the arena. pic.twitter.com/SWSmWm4NsK

Aïe… c’est pas très clutch tout ça. Le Slovène mettra bien le second mais le mal était fait, et OKC n’avait plus qu’à finir le taff en s’appliquant pour s’adjuger cette victoire. Oui Luka Doncic est épuisé, oui il a déclaré “avoir mal partout”, mais dans ces circonstances, on attend forcément mieux de Luka s’il décide de jouer les matchs. Après la rencontre, Doncic s’est exprimé sur la suite de la série, qui se tiendra notamment à Oklahoma City pour potentiellement deux matchs :

“Pas d’inquiétude. On doit juste se tenir prêts. On doit jouer dur comme on l’a fait, je trouve qu’on a joué vraiment dur. Une grosse énergie ce soir, mais certains détails nous ont coûté la victoire, on doit juste se tenir prêts à nouveau. Evidemment, ça va être dur à l’extérieur mais on l’a fait auparavant, on peut le refaire.”

Gêné au dos, à la cheville, se remettant d’une entorse au genou, Luka Doncic laisse décidément son corps sur le terrain dans cette série. Luka a beau avoir des ratés, on ne peut pas lui reprocher son sens de l’effort et du sacrifice, lui qui serait définitivement en position de rater un match ou deux pour se reposer dans cette série, au vu de son état de forme. Réaction attendue au Game 5 cela dit.

