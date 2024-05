Highlights : les 34 points de Shai Gilgeous-Alexander, record perso en Playoffs !

Dos au mur, le Thunder a remporté un Game 4 un temps très mal embarqué. La lumière est venus d’un meneur canadien habitué à tutoyer les sommets, qui est monté en puissance au fil des minutes pour hisser ses coéquipiers jusqu’à la victoire à l’extérieur. Et Shai Gilgeous-Alexander a même battu son record de points en Playoffs.

Le résumé du match suffocant entre les Mavericks et le Thunder ici :

Oklahoma City a tiré à 38% face à Dallas, Oklahoma City été plus que maladroit avec un vilain 26% à trois-points, et Oklahoma City a même encore perdu la bataille du rebond. Mais la nuit dernière, rien de ça n’a fait la différence tant Shai Gilgeous-Alexander a pris le match en main. La franchise bien attachée sur ses deux épaules, le canadien s’est sublimé en deuxième mi-temps pour permettre aux siens de s’imposer.

SGA a d’abord fait parler la foudre à mi-distance. Alors que les Dallas Mavericks prennent jusqu’à 14 points d’avance en première mi-temps, le meneur garde la tête froide et ne déroge pas à ses habitudes. Petits dribbles pour se positionner, feintes, job-steps ou tout ce que vous voulez, la balle termine au fond dans tous les cas. Shai a rentré la bagatelle de 9 tirs à mi-distance hier soir, dans un fauteuil.

SGA strong jab step into the middy!

12 PTS in Q3… 24 for the game 🔥

OKC trails DAL 69-65 headed to the 4th quarter on TNT pic.twitter.com/r4IQc3ZQ9T

— NBA (@NBA) May 14, 2024

Mais en plus de ses shoots de partout pour booster l’attaque d’OKC, Shai Gilgeous-Alexander a encore été irréprochable en défense. 2 interceptions, 2 contres, et les visiteurs reviennent dans le match dans le quatrième quart-temps. C’est évidemment toujours lui qui ramène les siens au score avec un shoot… magnifique, c’est le mot.

Shai 🤯 pic.twitter.com/3m3GEZLJXI

— OKC THUNDER (@okcthunder) May 14, 2024

10 points dans le quatrième quart-temps, 22 rien qu’en deuxième mi-temps, et un money-time plus que maîtrisé entre lancers-francs, passes décisives pour Dort dans le corner ou défense musclée. Shai Gilgeous-Alexander termine avec 34 points (14/27 au tir), 8 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres. Un nouveau record en carrière en Playoffs, et même un best pick TTFL pour le plus grand bonheur du rédacteur. Les highlights complets à déguster sans modération. Bonbon sur bonbon.