NBA Top 5 : Jaylen Brown a mis un panier … avec sa main gauche

Dans ce nouveau NBA Top 5, on découvre particulièrement deux choses : Derrick Jones Jr aurait pu être un athlète dans beaucoup d’autres sports et Jaylen Brown sait se servir de sa main gauche. Bon, on est vache avec l’ailier des Celtics, ce n’est pas Boris Diaw non plus, mais tout de même, ce move à trois heures du matin a eu l’effet d’un expresso et d’une claque dans le truffe.

Ces derniers temps, Kyrie Irvng est à l’aise avec son floater main gauche. Il le sait, les défenses aussi et ça permet à Uncle Drew de le feinter parfois. Délice de passe vers Daniel Gafford.

Décidément le back-court des Mavericks aime feinter et passer. Cette fois c’est Luka Doncic pour Dereck Lively II.

Jaylen Brown se débarasse de MAx Strus avec un spin main gauche avant de finir avec la même … tout est donc possible dans ce monde.

Quelqu’un a déjà vu Derrick Jones Jr et Earvin Ngapeth dans la même pièce ?

Quelqu’un a déjà vu Derrick Jones Jr et Armand Duplantis dans la même pièce ?