Mitchell Robinson blessé à la cheville et absent 6 à 8 semaines !

Mauvaise nouvelle du côté de New York. Alors qu’il revenait tout juste de blessure, Mitchell Robinson s’est blessé à la cheville. Le pivot manquera 6 à 8 semaines de compétition.

Oh le coup dur pour Tom Thibodeau. Déjà que le coach tire sur la corde avec le temps de jeu de ses titulaires, voilà qu’il doit se priver d’un (autre) homme de confiance pour la suite des Playoffs. The Athletic annonce en effet que Robinson ne pourra pas revenir à la compétition avant 6 à 8 semaines. Autant dire que sa saison est terminée. C’est malheureusement une histoire qui se répète pour l’intérieur, qui n’a pu disputer que 31 rencontres en régulière cette année.

Knicks say Mitchell Robinson sustained a stress injury to his left ankle and will be re-evaluated in 6 to 8 weeks.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 8, 2024

Le roster des Knicks devient de plus en plus mince à mesure que le temps passe. Déjà que Julius Randle était forfait dès le premier tour. Il a été rejoint ensuite par Bojan Bogdanovic et désormais Mitchell Robinson. Malgré ses blessures régulières cette saison, Robinson a été un élément important du succès de New York via son impact défensif, ses écrans, sa verticalité et son apport au rebond. Il tournait à 5,6 points, 8,5 rebonds, 1,2 interception et 1,1 contre en 24 minutes cette saison. Isaiah Hartenstein risque d’avoir de grosses minutes à devoir gérer sur la fin des Playoffs.

Source texte : The Athletic