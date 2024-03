Mitchell Robinson (Knicks) va jouer ce soir contre les Raptors !

C’était pressenti depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel : le pivot des Knicks Mitchell Robinson va faire son retour ce mercredi face aux Raptors.

Cela fait depuis le 8 décembre dernier et sa blessure à la cheville qu’on ne l’a pas vu sur les parquets NBA. Mais ça y est, Mitchell Robinson est prêt à retrouver ses coéquipiers des Knicks.

La nouvelle a été annoncé par Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Mitchell Robinson is expected to be active and available to play for the Knicks tonight, sources tell ESPN. https://t.co/268caiNp9p

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 27, 2024

Alors qu’on pensait – suite à son opération – qu’il serait forfait pour tout le reste de la saison, Mitchell Robinson a réussi à récupérer à vitesse grand V, pour le plus grand bonheur d’une équipe des Knicks qui va l’accueillir à bras ouverts.

Que ce soit à travers ses qualités athlétiques, sa présence défensive ou son énorme impact au rebond (surtout offensif), Robinson est une pièce maîtresse de la raquette new-yorkaise. Et même si le pivot Isaiah Hartenstein a fait un gros boulot en son absence, les Knicks ont besoin de Mitch pour aller loin en cette fin de saison. On se rappelle notamment de l’énorme chantier qu’il avait réalisé lors des Playoffs 2023 face aux Cavaliers.

Si on imagine qu’il y aura dans un premier temps des restrictions sur son temps de jeu (oui oui, même avec Tom Thibodeau), Mitchell Robinson va essayer d’aider les Knicks (quatrièmes de la conférence) à gratter une place sur le podium de l’Est. En attendant les retours d’OG Anunoby et – on l’espère – de Julius Randle…

Source texte : ESPN