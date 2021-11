75 ans après, New York et Toronto se retrouvent pour un duel historique : Huskies – Knicks le 1er novembre 1946, c’est là que tout a commencé

Cette saison 2021-22 est particulière, la NBA souffle ses 75 bougies. Plus de sept décennies d’existence, ça commence à compter. Pour célébrer son histoire, des événements en tout genre vont venir marquer cette année d’anniversaire. Et ce soir, un match en particulier est mis sous le feu des projecteurs : Knicks – Raptors. À jamais les premiers !

Le 1er novembre 1946 est une date à part dans l’histoire de la Grande Ligue. Ce soir-là, la NBA – qui était alors la BAA – joue le premier match de sa belle histoire, avec une opposition à Toronto entre les New York Knicks et les Toronto Huskies. Résultat : une victoire 68-66 pour les New-Yorkais dans un match où le meilleur marqueur est un homme du nord, le pivot des Huskies Ed Sadowski avec 18 points. De l’autre côté, le meilleur marqueur est l’arrière Evan Fournier Leo Gottlieb, qui score 14 pions et rentre à New York avec la victoire. L’anecdote la plus folle de ce premier match ? Toutes les personnes plus grandes que l’intérieur de Toronto George Nostrand (2m03) ont pu rentrer gratuitement dans l’arène. Les Knicks concluront cette première saison avec un bilan positif de 33 victoires pour 27 défaites. Chez les Huskies, le bilan sera plus mitigé avec 22 victoires pour 38 défaites et surtout… quatre coachs qui ont défilé sur le banc. La saison 1946-47 se terminera sur une victoire finale des Warriors… de Philadelphie. Quand on visionne les images d’archives de ce premier match NBA, on regrette alors de ne pas avoir pu vivre ça en direct sur le League Pass. Une forme de raquette bien chelou, des déplacements tout aussi inquiétants… On vous laisse juger par vous-même.

75 ans plus tard donc, on reprend les mêmes et on recommence dans un Knicks – Raptors qui promet. Entre-temps, les Huskies se sont transformés en Dinosaures et New York est devenu l’ambiance la plus folle de NBA. Alors quoi de mieux qu’un remake au Madison Square Garden ? Promis le score devrait être plus lourd que celui d’après-guerre. Sur le papier, avantage aux Knicks qui réalisent un début de saison idéal entre victoires et bonne grosse hype autour de l’équipe (cinq victoires et une défaite pour D-Rose et ses petits potes). En face, les Dinos ont bien changé et entament un processus de reconstruction après le départ de Calorie à Miami. Pour autant, le squad des hommes du Nord comporte une bonne dose de talent avec Pascal Siakam (blessé cependant), Fred VanVleet, OG Anunoby et surtout le rookie Scottie Barnes. Ce dernier est le nouveau chouchou de la fanbase canadienne. Compréhensible au vu des premiers matchs de ce rookie qui ne semble avoir peur de rien et qui tourne à 18,1 pions par match. Le jeunot devrait cependant rater la rencontre à cause d’un bobo au pouce. Pour info, le coup d’envoi de ce clin d’œil historique sonnera à 0h30 cette nuit. Forcément, ce match promet d’être spécial pour les descendants des pionniers de la NBA. La rumeur évoque des places gratuites pour ceux qui auraient une plus belle chevelure que notre Vavane national, affaire à suivre…

Deux équipes pionnières de la NBA (même si les Raptors ne sont pas la même franchise que les Huskies) se retrouvent donc 75 ans après jour pour jour. La réunion prendra place au Madison Square Garden. Une ambiance mythique, du beau monde sur le parquet et un parfum d’histoire, le rendez-vous fait déjà saliver.