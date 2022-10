Onze matchs au programme NBA cette nuit, deux affrontements Est-Ouest et le reste se fera au sein des conférences, on a décidé de ne pas trop voyager ce weekend. Un programme NBA bien chargé et des stars, toujours des stars, sur les parquets.

# LE PROGRAMME

1h00 : Pistons – Hawks

# À NE PAS MANQUER

Le Wizards – Pacers Celtics – Cavaliers de 1h30 pourrait valoir le détour. Deux équipes parmi les 150 favoris de l’Est, et deux équipes qui ont bien débuté leur saison avec trois victoires pour une défaite. Après avoir commencé en 3-0, Boston va vouloir relancer la machine et montrer que la défaite à Chicago n’était qu’un petit accident. Dans la situation extra-sportive des Celtics (cf. affaire Ime Udoka), une série négative pourrait peser sur les esprits. Les habituels seront là, mais on notera l’absence des deux Williams côté Boston : Robert toujours blessé, et Grant suspendu après avoir été éjecté face aux Bulls. Les Cavaliers, eux, n’auront pas encore le bonheur de voir Darius Garland retrouver le parquet, même s’il a repris l’entraînement hier. Même chose pour Dylan Windler, tout aussi important (non).

Dans le même temps pour être sûr qu’on travaille bien notre vision périphérique, les Raptors reçoivent les Sixers pour la deuxième fois en trois jours. L’occasion pour la bande à Pascal Siakam d’enfoncer un peu plus Philadelphie, qui n’a gagné qu’un seul match et c’était contre l’ogre Pacers (lol). Les Dinos n’ont eux toujours pas joué contre autre chose qu’un favori de l’Est : avec un bilan de 3-2 pour l’instant, on peut dire que le Canada se porte bien. Dans la manche aller, les hommes de Nick Nurse avaient fait la différence dans le premier quart et plus jamais perdu le lead. Une grosse absence à noter : celle d’Otto Porter Jr., pour raisons personnelles et on n’en sait pas plus. Tout le monde devrait être au rendez-vous côté Philly. Enfin, du moins en matière de présence sur le parquet, pour ce qui est du niveau de jeu on verra.

Pour clore la soirée, les Blazers accueillent les Rockets mais on s’en fout, on va plutôt vous parler du petit Suns – Pelicans qui s’annonce pas mal. Phoenix, en 3-1, a bien débuté et sera au complet pour cette rencontre. Seul Ish Wainright (outre Jae Crowder évidemment) n’est pas certain d’être présent, blessé au dos. Ses 2,5 points en 8 minutes devraient énormément manquer aux hommes de Monty Williams (on est vraiment taquins aujourd’hui). Côté Pelicans, c’est l’hécatombe : Brandon Ingram sera absent, c’est annoncé, et tout le reste de l’équipe est incertain, on exagère à peine. Zion Williamson, Herbert Jones, Jose Alvarado, Dyson Daniels et C.J. McCollum ont tous un petit pépin qui les empêchera peut-être de jouer. Mais on a quand même envie de voir ça, puisque les Pelicans ont réussi à battre les Mavericks il y a deux jours sans Ingram, Zion et Herb.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les Hawks vont-ils enchaîner une quatrième victoire en cinq matchs ? C’est contre les Pistons, donc oui.

Magic – Hornets. Vous en faites ce que vous voulez.

Benedict Mathurin peut-il être meilleur sixième homme et rookie de l’année en même temps ? La campagne continue face aux Wizards.

Les Lakers pour le 0-5 contre les Wolves ? On y croit.

Les Knicks peuvent-ils arrêter Giannis Antetokounmpo ? Pourquoi vous rigolez, c’est une vraie question.

DeMar DeRozan face à son ancienne équipe pour atteindre les 20 000 points en carrière. Et un petit Carushow avec ça ?

Les favoris au titre d’Utah peuvent-ils résister au double MVP Nikola Jokic ?

Sans Damian Lillard, c’est l’heure pour Anfernee Simons de nous régaler face aux Rockets.

Gros spectacle en perspective sur les parquets de NBA cette nuit. Si vous n’êtes pas un caméléon capable de regarder dans deux directions en même temps, il va falloir faire des choix. Alors, plutôt Raptors – Sixers ou Celtics – Cavaliers ?