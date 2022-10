C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Ce que vous pouvez lire sur TrashTalk depuis ce matin

D’autres infos qui vous raviront peut-être (ou pas)

Les Warriors sont non seulement champions NBA en titre, mais ils viennent également de prendre la première place au classement des valeurs de franchise. Selon Forbes, Golden State a effectivement délogé les Knicks, qui dominaient pourtant ce classement depuis des années et des années. À l’heure de ces lignes, la franchise de la Baie de San Francisco pèse… 7 milliards de dollars.

Reigning NBA champion Golden State topped the list of most valuable NBA franchises released by Forbes magazine, the Warriors coming in at $7 billion to dethrone the New York Knicks. | @Reuters https://t.co/yIJ1NggXYN — INQUIRER Sports (@INQUIRERSports) October 28, 2022

Pas une surprise mais une info quand même, les Pelicans ont activé leur option sur la saison 2023-24 de Trey Murphy III et Kira Lewis. Idem du côté des Hornets avec LaMelo Ball, James Bouknight et Kai Jones. (Sources : RealGM, Hornets)

Placé dans un rôle de sixième homme depuis son arrivée chez les Mavs cette année, Christian Wood a de grosses ambitions, lui qui a démarré fort la saison offensivement (21 points et 8 rebonds de moyenne en 26 minutes).

« Individuellement, je veux être All-Star. Je pense que j’ai une vraie chance si j’ai le temps de jeu pour montrer ce que je peux vraiment faire. Et puis je veux gagner le plus de matchs possible. Je veux aller en Playoffs. Je n’ai pas encore participé aux Playoffs dans ma carrière. Je veux faire un run en Playoffs. » – Christian Wood, via HoopsHype

Sur nos autres réseaux

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)