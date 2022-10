La date est entourée en rouge depuis la sortie du calendrier de la saison NBA 2022-23 : le 19 janvier prochain, les Chicago Bulls et les Detroit Pistons s’affronteront à l’Accor Arena dans le cadre du NBA Paris Game 2023. Comment obtenir des billets ? À quelles dates faudra-t-il être au taquet ? Par ici les réponses.

Date de l’ouverture de la prévente : mardi 8 novembre à 12h

Pour maximiser ses chances d’assister à la rencontre entre les Bulls et les Pistons à Paris, rien de mieux que de passer par la prévente, qui est donc prévue pour le 8 novembre prochain à midi. Mais pour y accéder, il faudra s’y prendre plus tôt car une inscription est nécessaire sur la plateforme de Ticketmaster « Verified Fan ». Date limite de l’inscription : le jeudi 3 novembre, 20h précises. Il va donc falloir se montrer clutch dans les jours à venir, et pour ça on vous aide un peu en vous filant le bon lien pour s’inscrire. Pour toutes les infos concernant cette inscription et plus généralement la prévente, c’est sur le site de l’Accor Arena que ça se passe.

📆 𝟖 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 : SAVE THE DATE ! Pour une chance d’accéder à la prévente du #NBAParis Game, inscrivez-vous sur la plateforme ‘𝘝𝘦𝘳𝘪𝘧𝘪𝘦𝘥 𝘍𝘢𝘯’ de Ticketmaster avant le 3 novembre Cliquez ici : https://t.co/ieL3tZvV3Z — NBA France (@NBAFRANCE) October 28, 2022

Ouverture de la billetterie : le jeudi 10 novembre à 12h

Si vous n’avez pas réussi à obtenir vos billets lors de la prévente, pas de panique, vous aurez une deuxième chance. Notez bien la date du jeudi 10 novembre dans votre agenda, car c’est ce jour-là que la billetterie pour le NBA Paris Game 2023 va s’ouvrir pour distribuer les tickets encore disponibles. Et oubliez l’apéro car c’est à 12h pile, faudra pas être en retard et faudra être lucide. Pour info, aucune inscription n’est nécessaire ici.

Voilà pour les infos, maintenant c’est à vous de jouer si vous voulez assister à l’affrontement immanquable entre Cory Joseph et Alex Caruso !

Source texte : NBA France, Accor Arena